Revolut okradziony na 80 mln złotych. Każdy mógł wypłacić pieniądze, których nie miał

Absurdalna luka.

Revolut okradziony z 20 milionów dolarów

Przedstawiciele Revolut nabrali wody w usta

jest na dobrej drodze, aby otrzymać licencję bankową w większej liczbie krajów. Instytucja finansowa, z której usług korzysta ponad 20 milionów osób, rozpoczęła działalność w 2015 roku w Wielkiej Brytanii, a w 2018 roku otrzymała Europejską Licencję Bankową od Banku Litwy i Europejskiego Banku Centralnego. Niestety, sytuacje taka jak ta, o której wiadomość wyciekła właśnie do mediów, z pewnością nie pomogą.Dziennikarzepoinformowali, że z końcem 2021 roku system płatniczy Revolut dotknęła poważna usterka. Szybko dowiedzieli się o niej przestępcy, którzy wykorzystali system płatniczy do wypłacenia z niego 20 milionów dolarów. Nie były to z technicznego punktu widzenia pieniądze klientów, a brytyjskiego fin-techu.Jak czytamy w raporcie Financtial Times, problem powstał z powodu różnic między amerykańskim i europejskim systemem Revolut . Kiedy kupujący dokonywali transakcji, a te były z jakiegoś powodu odrzucane, system błędnie zwracał płatnikowi kwotę dwukrotnie większą, niż powinien. Na usterkę natknięto się po raz pierwszy pod koniec 2021 roku, a zorganizowane grupy przestępcze miały wykorzystywać lukę od początku 2022 roku.Schemat działania przestępców był bardzo prostu: podstawieni przez oszustów kupujący dokonywali transakcji na kwoty, którymi nie dysponowali. Revolut najpierw blokował środki, którymi dysponowali, a potem zwracał im ich wielokrotność. Pieniądze błyskawicznie wypłacano z bankomatów, aby Revolut nie mógł ich zabrać z konta konsumenta.Problem wyszedł na jaw, gdy bank partnerski Revoluta w Stanach Zjednoczonych powiadomił brytyjską firmę, że posiada mniej gotówki, niż powinien. Amerykańska spółka zależna zażądała następnie przelewów od Revoluta, mających zrekompensować straty. Usterkę usunięto wiosną 2022 roku. O sprawie słyszymy dopiero teraz.W sumie skradziono około 23 milionów dolarów, a część środków odzyskano ścigając tych, którzy wypłacali gotówkę. Ostateczna strata netto wyniosła około 20 milionów dolarów.Revolut wciąż nie wydał oficjalnego stanowiska wobec przytaczanego tu raportu. Co więcej, firma odmówiła komentarza w sprawie, zapytana o niego przez dziennikarzy Bloomberg News.Pieniądze konsumentów nie ucierpiały, ale...Źródło: Financial Times, Bloomberg