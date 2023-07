Zasnął pijany na torach, po których przejechało Pendolino. Polak przeżył

Miał niewyobrażalne szczęście.



Bardzo często mówi się, że człowiek znajdujący się w stanie upojenia alkoholowego, ma mniejsze szanse na odniesienie uszczerbku na zdrowiu w momencie sytuacji zagrożenia. Historia przytoczona przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Świercze zdaje się to powtarzać. 7 lipca tego roku strażacy ci zostali zadysponowani alarmowo do zgłoszenia dotyczącego mężczyzny leżącego na torach. Jak się później okazało, po torach przejechał z prędkością 200 km/h pociąg Pendolino relacji Kraków - Kołobrzeg.



Pendolino przejechało nad mężczyzną śpiącym na torach

O niewyobrażalnym wręcz szczęściu może mówić mężczyzna, który w stanie nietrzeźwości uciął sobie drzemkę w jednym z najgłupszych dostępnych miejsc. Nieszczęśnik zamiast położyć się gdzieś na trawie, postanowił przyciąć komara na środku torów kolejowych. Prawdopodobnie wcześniej się przewrócił. Chwilę później tuż nad jego głową przejechał najszybszy z pociągów na polskiej kolei.



Zadysponowani do niego 7 lipca ok. godz. 18:00 strażacy błyskawicznie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ewakuowali pijanego z torów. Gdyby mężczyzna został zbudzony przez hałas przejeżdżającego nad nim pociągu lub poruszył się przez sen... wszystko mogłoby skończyć się tragedią.







"W trakcie trwania czynności ruch pociągów w kierunku Działdowa został czasowo wstrzymany. Mężczyzną z nieznacznymi obrażeniami doznanymi po upadku zajmował się Zespół Ratownictwa Medycznego" - czytamy w komunikacie strażaków, którzy chwilę później udali się likwidować gniazdo szerszeni w pobliskiej miejscowości Prusinowice.



No i taki to dzień z życia polskiego strażaka...



Źródło: Facebook