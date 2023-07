Piracki rajd hulajnogą elektryczną przez Wrocław. Jechał odebrać dziecko z przedszkola

Ukarano go dwoma mandatami.

Chciał odebrać dziecko z przedszkola hulajnogą elektryczną

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w Polsce

Wielu użytkowników hulajnóg elektrycznych zapomina o określonych prawem limitach prędkości. Nowe przepisy obowiązujące od 20 maja 2021 roku są jednoznaczne: osoba poruszająca się takim pojazdem nie może jechać szybciej niż 20 km/h. Odważnych i nierozsądnych jednak nie brakuje, w Polsce sypią się mandaty za przekroczenie prędkości na hulajnogach elektrycznych , a rekordzista przekroczył na hulajnodze dopuszczalną prędkość o 50 km/h . Teraz policjanci z wrocławskiej grupy SPEED donoszą o zatrzymaniu 45-latka, który ponad dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość.Policjanci z wrocławskiej grupy Speed zmierzyli prędkość mężczyzny poruszającego się jezdnią na hulajnodze elektrycznej. Fotoradar wskazał 54 km/h, co zmusiło funkcjonariuszy do dokonania zatrzymania. Mężczyzna tłumaczył się policjantom z nieoznakowanego radiowozu tym, że spieszył się odebrać dziecko z przedszkola.Kierujący hulajnogą nie tylko przekroczył prędkość, ale też nie skorzystał z chodnika, z którego w myśl przepisów w określonych prawem sytuacjach korzystać powinien. Gdyby zabrał pasażera na hulajnogę... dostałby kolejny mandat. Na hulajnodze elektrycznej nie mogą się poruszać bowiem dwie osoby.Dopuszczalna prędkość hulajnóg elektrycznych to wedle art. 20 ust. 6 pkt. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym 20 km/h. W związku ze złamaniem tych przepisów mężczyzna zapłacił 800 złotych. Dodatkowo dopłacił 100 złotych za niezastosowanie się do nakazu jazdy chodnikiem.Kary są jak widzicie surowe, więc uważajcie. Na wszelki wypadek przypominam najważniejsze przepisy, dotyczące hulajnóg elektrycznych.Na obecnym gruncie prawnym w Polsce osoby powyżej 18. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych bez uprawnień. Osoby w wieku 10-18 lat muszę dysponować kartą rowerową lub prawem jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się po drogach. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie dziecko do 10. roku życia może poruszać się na hulajnodze elektrycznej pod opieką osoby dorosłej.w przypadku braku powyższych:Źródło: Canva ProNa chodniku oraz drodze dla pieszych zaistnieje obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu.Dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi co do zasady 20 km/h. Na chodniku i drodze dla pieszych musi być to prędkość "zbliżona do prędkości pieszego", czyli ok. 4-5 km/h.Źródło: KMP Wrocław