MrBeast właśnie rozwalił pociąg, wysadził dom 100 tysiącami fajerwerków i nie tylko

Nowy film cieszy się absurdalnie wysokim zainteresowaniem.

MrBeast wynosi demolkę na nowy poziom

MrBeast to obecnie bezapelacyjny najpopularniejszy z youtuberów. 25-letni Jimmy Donaldson tylko w tym roku przywrócił wzrok tysiącowi osób pomógł przywrócić słuch 1000 osób . Mężczyzna znany jest nie tylko z akcji charytatywnych, ale też zamiłowania do rozdawania pieniędzy swoim widzom, w zamian za branie przez nich udziału w przeróżnych wyzwaniach. Od czasu do czasu serwuje on także internautom zupełnie niespodziewane materiały z gigantycznym budżetem w tle. Najnowszy film zaliczyć można do tego właśnie grona nagrań.W pierwszej ze scen MrBeast umieścił 100 000 fajerwerków w domu tylko po to, aby odpalić je i zobaczyć, co się stanie. Kolejne wyzwanie to przeciąganie liny pomiędzy czołgiem i dwoma szkolnymi autobusami, nad ogromną dziurą w ziemi. Kto wygrał? Możesz obstawiać już teraz. Następny z pomysłów stawiał przed uczestnikiem wyzwanie ocalenia 50 000 dolarów przed blisko pół tony, a później niemal toną materiałów wybuchowych. Uczestnik musiał stworzyć ochronę idealną. Nie było to łatwe wyzwanie. Później był jeszcze skok samochodem z napędem rakietowym nad autobusami, przy gościnnym udziale youtubera prowadzącego kanał Warped Perception , kręgle z udziałem prawdziwych aut oraz zniszczenie rozpędzonej lokomotywy w doprawdy filmowy sposób.Wszystkie te "atrakcje" MrBeast zmieścił w 10,5-minutowym materiale, który na przestrzeni zaledwie 18 godzin obejrzano już ponad 30 milionów razy. Materiał zgarnął też 2,3 miliona polubień.Warto zauważyć, że MrBeast w przeciwieństwie do wielu pragnących zaistnieć youtuberów nie niszczył sprzętu pełnowartościowego. Widać na przykład, że wysadzony dom to tylko wydmuszka, niszczone samochody nadawały się jedynie na złom, podobnie z resztą jak dwa autobusy, czołg rodem z demobilu oraz nadgryziony zębem czasu pociąg.Krytycy zarzucają youtuberowi, że jego działania odcisnęły niepotrzebne piętno na środowisku. Trudno z tym chyba polemizować.Źródło: YouTube