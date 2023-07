YouTuber ukarany za filmik sprzed 14 lat. Polskie służby zadziałały ekspresowo

Komuś należy się medal za czas reakcji.



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) postanowiła ukarać polskiego twórcę internetowego za filmik opublikowany w 2009 roku. Chodzi tu o teledysk, który według organu miał promować środki psychotropowe oraz odurzające. Twórca nagrania został zmuszony do zapłacenia dosyć wysokiej grzywny, lecz ten nie zgodził się z decyzją i odwołał się od niej. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, gdyż już jej krótki opis wskazuje na pewnego rodzaju prawną patologię.





Niszowy twórca ukarany grzywną za filmik z 2009 roku



Łukasz „Poszwixxx” Poszwa to niszowy polski raper, którego okres sławy przypadał na końcówkę pierwszej dekady obecnego tysiąclecia. Nadal publikuje on materiały na portal YouTube, lecz osiągają one maksymalnie kilka tysięcy wyświetleń. KRRiT najwidoczniej nie ma nic ważnego do roboty, bo jego przewodniczący (Maciej Świrski) odkopał materiał i nałożył na muzyka karę w wysokości 10 tys. zł.







Chodzi tu o 14-letni teledysk do utworu „Życzenie Śmierci”, który zresztą na platformie nie jest już dostępny. Znaleźć możemy wyłącznie nagranie zza kulis, gdzie widoczne są niektóre sceny niepodobające się krajowemu organowi. Decyzja została podjęta pod koniec czerwca i twórca miał 14 dni na zapłatę – zamiast tego postanowił się odwołać i obecnie czeka na decyzję. Jeśli zaś chodzi o argumentację, to w oficjalnym piśmie KRRiT możemy przeczytać następujące słowa:



Po analizie zapisu audycji, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (ustalił, że doszło do szeregu naruszeń przepisów przewidujących zakazy emisji określonych treści. Audycja stanowi teledysk utworu muzycznego. Po rozpoczęciu odtwarzania pojawiają się kolejne loga, wśród których widoczna jest tablica z napisem ,,dopalaczecom" wraz z adresem. Pierwsza z przedstawionych w teledysku zainscenizowanych sytuacji ma pokazywać salę tortur, w której zakrwawiona ofiara jest przykuta do ściany łańcuchami, a jego głowę zasłania worek, a następnie leżące na stole zwłoki. W treści utworu wykonawca odnosi się do ofiary, jako do ,,mięsa", a do pomieszczenia, w którym ma do tego dochodzić, jako do ,,pociągu z mięsem" lub ,,masarni": ,,katusze, haki, na stołach flaki, (...), chodź oprowadzę Cię po mojej prywatnej masarni". Cała scena kończy się wzięciem przez wykonawcę zamachu siekiery w kierunku szyi leżącej na stole ofiary. W trakcie wykonywanego po raz drugi refrenu pojawiają się natomiast krótkie sceny z baru, w którym m.in. spożywany jest alkohol.



Raper skomentował całość zwrotem „xD” i czeka na rozwiązanie sprawy, co ma się stać już w przyszłym tygodniu. Co ciekawe, KRRiT już na początku bieżącego roku zapowiadał zajęcie się „tajemniczym YouTuberem”, którego naruszenia zostały wykazane w planowej kontroli dostawców usług medialnych na żądanie. Wszystko miało opierać się o promocję alkoholu, narkotyków itd. Przy okazji zaznaczono wtedy, że problem jest złożony, ale skala naruszeń niewielka.



No i wyszło na jaw, że chodzi o klip sprzed 14 lat, o którym nikt nie pamiętał. Aż do teraz – brawo.



Źródło: wirtualnemedia.pl, Facebook (@Poszwix) / Zdjęcie otwierające: pexels.com