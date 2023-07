Dał lajka na Facebooku. Teraz rolnik musi zapłacić ok. 250 tysięcy złotych

Emoji jako akceptacja umowy.

Emoji jako ważny podpis

"Zaprzeczam, jakobym uważał, iż Mickleborough zaakceptował emoji z uniesionym kciukiem jako cyfrowy podpis niekompletnej umowy"

"Nie miałem czasu przejrzeć umowy i chciałem tylko zaznaczyć, że otrzymałem jego wiadomość tekstową"

"nie jest ekspertem od emoji"

Sędzia nie miał wątpliwości

"Sąd z całą stanowczością przyznaje, że emoji "like" jest nietradycyjnym sposobem "podpisywania" dokumentu, ale mimo to w tych okolicznościach był to ważny sposób na przekazanie dwóch celów owego podpisu"

Na całym świecie istnieją naprawdę bardzo różne rodzaje umów i oświadczeń woli. Nawet w Polsce wyróżnić można ich przeróżne formy - ustne, pisemne, notarialne, cywilne, przyrzeczenia publiczne... wymienianie ich nie ma sensu. Do tej pory żaden polski sąd nie orzekł jednak jeszcze, aby oświadczeniem woli miało być dodanie emoji pod wpisem w Internecie. W tej kwestii szlaki przetarł kanadyjski sąd wNajpopularniejszą firmą potwierdzenia chęci zawarcia umowy jest oczywiście złożenie podpisów na umowie przez wszystkie jej strony. Świat ewoluuje i zdaniem sądów ewoluują również formy wyrażania akceptacji i przekazywania swojej woli. Sędzia sądu w Saskatchewan uznał, że danie "lajka" na Messengerze pod odpowiednią wiadomością obliguje farmera do zapłacenia(ok. 250 tysięcy złotych) z tytułu niewypełnienia zobowiązania.Nabywca zboża zwysłał w marcu 2021 roku na komunikatorze Messenger masową wiadomość tekstową do swoich klientów, reklamując, że jego firma chce kupić 86 ton lnu po cenie 17 dolarów kanadyjskich za buszel (jednostka objętości materiałów sypkich stosowana w krajach anglosaskich). Kupujący,, rozmawiał przez telefon z rolnikiemi wysłał mu zdjęcie umowy na dostawę lnu w listopadzie, prosząc rolnika ow wiadomości. Achter odpowiedział w formie emoji z kciukiem do góry, ale później nie dostarczył lnu w listopadzie – a do tego czasu ceny plonów wzrosły.Achter mógł wysłać emoji jako potwierdzenie odczytania wiadomości lub komunikat, że potwierdzi to we właściwym czasie. Achter z resztą przekonywał, że "like" był wyłącznie potwierdzeniem tego, że wiadomość odczytał. Mickleborough uznał to jednak za potwierdzenie umowy, o co rozgorzał później spór, który rozstrzygnął musiał sąd.– powiedział Achter w oświadczeniu pod przysięgą.- tłumaczył się przed sądem. Jego prawnik twierdził później, że AchterSędzia Timothy Keene, który w pewnym momencie posłużył się definicją symbolu emoji odnalezionej na stronie Dictionary.com, ubolewał nad faktem, że sprawa "doprowadziła strony do szeroko zakrojonych poszukiwań odpowiednika kamienia z Rosetty w podobnych sprawach z Izraela, stanu Nowy Jork i Kanady, aby odkryć, co tak naprawdę oznacza problematyczne emoji."- napisano w uzasadnieniu.Lepiej uważajcie, na co klikacie. Wiecie przecież doskonale, że reakcję globalną dla rozmowy na Messengerze łatwo jest kliknąć przypadkiem...Źródło: The Guardian