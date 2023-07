Poznali i zakochali się w grze wideo. Miłość zaprowadziła ich do więzienia

Czasami lepiej po prostu nie kombinować.



Parze, która poznała się w grze PlayerUnknows’s Battlegrounds (PUBG), grozi kilkuletni pobyt w indyjskim więzieniu. Kobieta bowiem nielegalnie przekroczyła granicę kraju, natomiast mężczyzna usłyszał zarzuty wskazujące na ukrywanie zbiega – miłość więc w tym przypadku przegrała z obowiązującym prawem. Co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, zakochani zostali przyłapani przy próbie zalegalizowania całego procesu. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Miłość w PUBG zakończyła się pobytem w więzieniu



Mamy tu do czynienia z dosyć skomplikowaną relacją. Seema Ghulam Haider (dziewczyna z Pakistanu) i Sachin Meena (chłopak z Indii) to mieszkańcy państw, które od dziesięcioleci są ze sobą skonfliktowane. Dlatego też już teraz można sobie wyobrazić, że stworzenie takiego związku nie jest do końca łatwe i akceptowalne – zarówno przez władze, jak i rodziny uznające obywateli drugiego kraju za złych ludzi. Wspomniana wyżej para spotkała się w PUBG po raz pierwszy w 2019 roku i po pewnym czasie zaczęła rozmawiać ze sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Często robiła to po nocach, by nie wzbudzić nikogo uwagi. Koniec końców jednak relacja wyszła na jaw i wujek mężczyzny dowiedział się, że Sachin jest zakochany w Pakistance. Rodzina rzecz jasna nie pochwalała związku z kobietą z „wrogiego” kraju, ale miłość trwałą dalej – dwójka spotkała się kilka razy w Nepalu i na drugą wizytę Seema przywiozła czwórkę swoich dzieci i pojechała z mężczyzną do Indii, gdzie wynajęli razem mieszkanie niedaleko stolicy kraju. Na samym początku wszystko było w porządku, sytuacja zaczęła komplikować się w momencie… podjęcia próby legalizacji związku.





कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य



अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी महिला व उसको संरक्षण देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना रबूपुरा pic.twitter.com/M7BZhKePn5 — POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) July 4, 2023

Para miała udać się do lokalnego prawnika, by porozmawiać o szansach na umożliwienie kobiecie legalnego pobytu na terenie Indii – wtedy możliwe byłoby wzięcie ślubu. Urzędnik nie okazał się zbyt pomocny, bo zamiast wskazać możliwe drogi, to doniósł o wszystkim na policję. Stało się to zaraz po tym, jak zobaczył, że kobieta i jej dzieci mają pakistańskie paszporty. Przy okazji prawnik kazał jednemu ze swoich współpracowników śledzić zakochanych w celu dowiedzenia się, gdzie mieszkają.



Nam może takie zachowanie wydawać się bezwzględnie złe, ale należy pamiętać, iż Indie oraz Pakistan mają naprawdę trudną relację – także na podłożu religijnym. Jak zakończyła się sprawa? Lokalna policja wyruszyła do mieszkania pary przy wsparciu oddziału antyterrorystycznego. Obecnie mężczyzna i kobieta znajdują się w areszcie i czekają na proces. Grozi im nawet kilka lat więzienia.



Na koniec przytoczę kuriozalny cytat szefa lokalnej policji:



Wiedziała, że nie był on zbyt silny finansowa. Nie była pod wrażeniem jego pracy, ale umiejętności w PUBG.



Źródło: PC Gamer / Zdjęcie otwierające: pexels.com