Facebook Messenger - nie można wysłać zdjęcia. Trwa awaria komunikatora

Messenger nie wysyła zdjęć

Messenger to wciąż jeden z najchętniej używanych komunikatorów na świecie i w Polsce, dlatego wszelkie awarie usługi obijają się szerokim echem wśród internautów. Wygląda na to, że mamy do czynienia z dość uciążliwą usterką - aplikacja w wersji mobilnej i desktopowej przestała dostarczać zdjęcia.Przesyłanie zdjęć w rozmowach to chyba jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w komunikatorze. Dziś od około południa w sieci pojawia się coraz więcej alertów na temat awarii Messengera.Użytkownicy skarżą się przede wszystkim na wysyłanie multimediów (zdjęć i filmów). Pomimo tego, że osoba wysyłająca widzi obrazek w oknie rozmowy, odbiorca go nie otrzymuje.