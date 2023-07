Elon Musk grozi pozwem. Threads to rzekomo dzieło byłych pracowników Twittera

To było do przewidzenia.

List od prawnika Elona Muska do Marka Zuckerberga

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Threads, czyli konkurencja dla Twittera, ale nie wszędzie

Podejrzewałam, że Elon Musk nie będzie zadowolony z debiutu aplikacji Threads stworzonej przezi wygląda na to, że miałam rację. Jak donosi serwiszagroził Mecie pozwem i oskarżył ją o celowe zatrudnienie byłych pracowników Twittera w celu przywłaszczenia sobie jego tajemnic handlowych i własności intelektualnej.Do serwisu Semafor trafiła kopia listu, którą, osobisty prawnik Elona Muska, zaadresował doCEO firmy Meta. To właśnie w nim padły poważne oskarżenia w kwestii usługi Threads.„Twitter zamierza ściśle egzekwować swoje prawa w kwestii własności intelektualnej i żąda, aby Meta podjęła natychmiastowe kroki w celu zaprzestania wykorzystywania jakichkolwiek tajemnic handlowych Twittera lub innych wysoce poufnych informacji.”, czytamy. „Twitter zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym między innymi prawo do sięgania po środki cywilnoprawne i uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń bez wcześniejszego powiadomienia, aby zapobiec dalszemu przechowywaniu, ujawnianiu lub wykorzystywaniu jego własności intelektualnej przez Meta.”Alex Spiro, działając w imieniu X Corp. Elona Muska, do której należy Twitter, twierdzi, że Meta zatrudniła dziesiątki byłych pracowników Twittera w ciągu ostatniego roku. Firma podobno celowo wyznaczyła ich do pracy nad usługą Threads, z zamiarem wykorzystania przez nich tajemnic handlowych i innej własności intelektualnej Twittera w celu przyspieszenia rozwoju konkurencyjnej dla Twittera aplikacji. Spiro uważa również, że wszystko to narusza stanowe i federalne przepisy, jak również zobowiązania wspomnianych pracowników wobec byłego pracodawcy.Meta już zdążyła odpowiedzieć na zarzuty prawnika Elona Muska. Andy Stone, dyrektor ds. komunikacji w Meta, napisał na Threads, że nikt w zespole inżynierów tej aplikacji nie jest byłym pracownikiem Twittera.Dla przypomnienia, aplikacja Threads dopiero co zadebiutowała, a już cieszy się ogromną popularnością. Pod wieloma względami przypomina ona Twittera – w końcu jest jego odpowiednikiem – ale jej szata graficzna mocno nawiązuje do Instagrama. Można w niej umieszczać posty tekstowe o długości do 500 znaków, zdjęcia, a także filmy trwające do 5 minut.Threads bazuje w tej chwili na danych uwierzytelniających zi Meta po prostu przenosi do tej usługi istniejące nazwy użytkowników i statusy weryfikacji z Instagrama. Wiąże się to jednak z tym, że chcąc usunąć z aplikacji Threads nasze konto i wszystkie nasze dane (których Threads zbiera sporo), musielibyśmy usunąć też nasze konto z Instagrama.Póki co usługa Threads, istniejąca w formie webowej, a także jako aplikacje mobilne przeznaczone na systemy Android i iOS, nie jest dostępna na terenie Polski, ani całej Unii Europejskiej. Meta i Mark Zuckerberg obawiają się bowiem o to, że Threads może naruszać unijne przepisy.Źródło:/ fot. tyt. Meta