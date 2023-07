Biedronka wymieni butelki na pieniądze. Regulamin akcji to natomiast kpina

Wyjątków więcej od zasad.



Ruszyła akcja „EkoWAKACJE z Biedronką”, do której przyłączyć się można poprzez oddanie plastikowych butelek do wybranych sklepów. Ten czyn zostanie wynagrodzony specjalnym voucherem na zakupy, co brzmi całkiem nieźle – regulamin zawiera jednak kilka istotnych zapisów mogących wykluczyć z zabawy wiele potencjalnych konsumentów. Przyjrzyjmy się tej sprawie nieco bliżej.





Biedronka wynagrodzi klientów za oddanie plastikowych butelek



Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zakładającej wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego. Ma on obowiązywać od 2025 roku i umożliwi klientom oddanie do sklepu pustych opakować, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Chodzi tu o np. butelki na wodę, sok, nektar czy mleko, a także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 lita oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra. Tym samym doczekamy się implementacji rozwiązania znanego wszystkim mieszkańcom chociażby Niemiec.



Biedronka postanowiła wybiec przed szereg i już teraz przyzwyczaić obywateli do tego projektu. Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie popularnej sieci sklepów:



Ruszyliśmy z projektem „EkoWAKACJE z Biedronką”, w ramach którego mamy dla Was szereg aktywności. W wakacje w 100 sklepach w całej Polsce będziecie mogli wymieniać butelki PET na specjalny voucher na zakup dowolnego napoju w butelce plastikowej. 6 butelek to 1 zł! Zbiórki będą odbywać się od 7 lipca do 27 sierpnia 2023 r. w piątki, soboty i niedziele w wybranych sklepach. Liczba voucherów jest ograniczona.



Brzmi naprawdę dobrze, ale już w powyższym ogłoszeniu wskazano kilka ograniczeń. Chyba najważniejszym jest tu ograniczona liczba placówek biorących udział w akcji. Mówimy tu bowiem wyłącznie o 97 sklepach, co jest pulą wręcz znikomą jeśli chodzi o ogół Biedronek znajdujących się w kraju – tych pod koniec marca było 3404. Większość klientów obejdzie się więc smakiem i zostanie zmuszonych do wyrzucenia butelek PET. Co jednak najśmieszniejsze, akcja rozpocznie się w określonych placówkach w różnym terminie – niektóre przyjmą pojemniki już 7 lipca, inne natomiast dopiero pod koniec sierpnia. Na każdą lokalizację przypada wyłącznie jeden dzień.



Źródło: Biedronka



Jeśli zaś chodzi o przyjmowane butelki, to muszą one być po napoju (woda, sok, alkohol, smoothies) oraz wykonane z tworzywa sztucznego. Nieważny jest producent oraz pojemność, bez problemu oddacie także zgniecioną butelkę bez zakrętki czy etykiety. Biedronka nie przyjmie natomiast butelki szklanej czy po olejach spożywczych, spożywczych i pozostałych. W akcji nie biorą również udziału opakowania po jogurtach, mleku, kosmetykach czy puszki aluminiowe.



Najbardziej problematyczny jest natomiast sam sposób działania voucherów – bo chyba nie myślicie, że Biedronka słusznie wynagrodzi swoich klientów, prawda? Za każde 6 pustych butelek przyniesionych przez konsumenta na oznaczone stoisko, otrzyma on jednorazowy voucher o wartości 1 zł do wykorzystania na zakup dowolnego produktu z kategorii NAPOJE W BUTELCE PLASTIKOWEJ. Poza tym uczestnik uprawniony jest „do otrzymania maksymalnie pięciu voucherów” w czasie akcji promocyjnej.



Wynika z tego, że przez cały okres trwania projektu (od 7 lipca do 27 sierpnia) można odebrać tylko 5 zł (xD), co brzmi niezwykle kuriozalnie, na zakup kolejnego napoju w plastikowej butelce. Nie spodziewajcie się jednak, że kupicie sobie coś do picia i nie wydacie przy tym ani złotówki. Pozwólcie, że zacytuję drugi punkt paragrafu trzeciego regulaminu akcji:



Minimalna wartość zakupów produktów z kategorii napoje uprawniająca do wykorzystania Vouchera musi wynosić min. 1 zł więcej niż łączna wartość Voucherów wykorzystanych w ramach jednej transakcji (kwota wyższa niż łączna wartość Voucherów o co najmniej 1 zł to kwota przed naliczeniem rabatu z Voucherów). Przykłady: Uczestnik, który posiada jeden (1) Voucher o wartości 1 zł może go zrealizować dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 2 zł. Uczestnik, który posiada pięć (5) Voucher o wartości 5 zł może go zrealizować dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 6 zł.



Dokładnie tak, żeby skorzystać z vouchera będzie trzeba dopłacić co najmniej złotówkę – super. Okej, ale jak wygląda sprawa z przekazywaniem butelek? Akcja prowadzona będzie na specjalnie oznaczonym stoisku przy wybranych sklepach w piątki oraz soboty w okresie od 7 lipca do 26 sierpnia 2023 r. w godzinach 11-19 (piątki) oraz 10-18 (soboty) oraz w niedzielę 27 sierpnia w godzinach 10-18. Należy więc bardzo pilnować nie tylko miejsca, ale i czasu – zwłaszcza że liczba voucherów jest ograniczona.



Jeśli jednak voucherów już na danym stoisku nie będzie, to i tak można oddać butelki – to akurat na plus. Sami jednak przyznacie, że nowa akcja Biedronki po raz kolejny zakrawa o kpinę.



Źródło: Biedronka, gov.pl / Zdjęcie otwierające: Biedronka, pexels.com