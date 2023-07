Meta już uruchomiła odpowiednik Twittera. Oto Threads

Ciekawe co na to Elon Musk.

Drugi Twitter, ale od Marka Zuckerberga

Stało się, usługaod, która ma być odpowiedzią na Twitter , oficjalnie zadebiutowała – niecały dzień po oficjalnej zapowiedzi dokonanej przez. Oczywiście o jej nadchodzącej premierze wiedzieliśmy od jakiegoś czasu za sprawą kilku wycieków, ale dopiero od dzisiaj pierwsi użytkownicy mogą z niej korzystać.Meta wdraża już swoją usługę w wielu krajach na całym świecie. Niemniej jednak,musimy na nią jeszcze trochę poczekać. Threads zadebiutuje na terenie EU dopiero wtedy, gdy Meta będzie miała pewność, że aplikacja nie narusza żadnych unijnych regulacji.Jak informuje Meta, Threads to nowa przestrzeń, w której można uzyskiwać najświeższe informacje na dowolny demat, a także prowadzić publiczne rozmowy. Co istotne, usługa ta bazuje na danych uwierzytelniających z. Ostatecznie ma być ona jednak kompatybilna z szerszym zakresem zdecentralizowanych usług, takich jak Mastodon Póki co Meta po prostu przenosi istniejące nazwy użytkowników i statusy weryfikacji z Instagrama do aplikacji Threads. Threads pozwala natomiast spersonalizować swój profil. Sama usługa mocno przypomina Twittera, chociaż jej design mocno kojarzy się z Instagramem. Można w niej umieszczać posty tekstowe o długości do 500 znaków, zdjęcia, a także filmy trwające do 5 minut.Podobnie jak Instagram , Threads mocno bazuje na rekomendacjach, aby pomagać użytkownikom w odkrywaniu nowych kont do obserwowania. Co istotne, dzięki temu, że Meta po cichu testowała usługę z udziałem celebrytów i wybranych twórców, nowi użytkownicy nie zastaną tej platformy kompletnie pustej.