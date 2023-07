Płatna weryfikacja konta na Facebooku i Instagramie. Znamy cenę Meta Verified

Płatny Facebook i Instagram czyli Meta Verified

Płatny dostęp do mediów społecznościowych budzi wiele kontrowersji, ale działania Twittera pod przywództwem Elona Muska zmieniły nieco zasady gry. Dodatkowe funkcje, za które trzeba płacić abonament stają się powoli codziennością. Właśnie dowiedzieliśmy się ile, Polacy będą musieli zapłacić za niebieski znaczekna Facebooku i Instagramie.Na początek kilka słów wyjaśnienia. Facebook i Instagram, a opcja abonamentu kierowana jest tylko do chętnych użytkowników.Jak informuje Meta, zalubmożna uzyskać dostęp do ekskluzywnych korzyści.