Pornhub odcina dostęp do serwisu części internautów

Miliony osób będzie zrozpaczonych.



Niemal na całym świecie rządy krajów starają się opracować mechanizmy, mające na celu ograniczenie dostępu do treści pornograficznych w sieci osobom niepełnoletnim.



Pornhub odcina część internautów od dostępu do strony

Pornhub opublikował oświadczenie na Twitterze, w którym wyjaśnia, że firma uważa, że amerykańscy urzędnicy działający w celu uniemożliwienia dzieciom dostępu do treści dla dorosłych odwalają kawał dobrej roboty, ale... "Sposób, w jaki wielu wybranych urzędników wybrało wdrożenie tych praw, jest przypadkowy i niebezpieczny" - czytamy.



Niemal na całym świecie rządy krajów starają się opracować mechanizmy, mające na celu ograniczenie dostępu do treści pornograficznych w sieci osobom niepełnoletnim. Nad stosownymi przepisami pracują również polscy politycy . Jednym z popularniejszych pomysłów jest zrzucanie odpowiedzialności za weryfikację wieku na dostawców internetu lub serwisy internetowe, serwujące internautom pikantne treści. Takie właśnie prawo weszło w życie 1 lipca na terenie amerykańskich stanów Mississippi i Wirginia. Popularny serwis Pornhub nie miał jednak zamiaru współpracować.Pornhub opublikował oświadczenie na Twitterze, w którym wyjaśnia, że firma uważa, że amerykańscy urzędnicy działający w celu uniemożliwienia dzieciom dostępu do treści dla dorosłych odwalają kawał dobrej roboty, ale... "Sposób, w jaki wielu wybranych urzędników wybrało wdrożenie tych praw, jest przypadkowy i niebezpieczny" - czytamy.