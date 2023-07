Teraz sztuczna inteligencja wygeneruje Ci nawet GIFy. Wypróbuj nowe narzędzie

Udostępniła je platforma Picsart.

Generator GIFów wykorzystujący AI

„Po prostu wpisz słowo lub frazę dotyczącą GIFa, którego pragniesz ujrzeć, a nasza sztuczna inteligencja wygeneruje zupełnie nowy i oryginalny GIF, którego nigdy wcześniej nie używano, ani nie widziano.”

Narzędzie ciekawe, ale nie idealne

W 2022 roku ogromną popularnością zaczęły cieszyć się usługi umożliwiające generowanie obrazów w oparciu o komendy tekstowe. Mowa rzecz jasna o usługach wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jakczy Midjourney Teraz w sieci zadebiutował generator AI nowej generacji. W oparciu o tekstowe komendy generator ten tworzy bowiem nie obrazy, a…. Został on udostępniony przez firmę, odpowiadającą między innymi za zestaw internetowych narzędzi do edytowania zdjęć i wideo o tej samej nazwie.W jaki sposób skorzystać z generatora GIFów platformy Picsart? Po pierwsze, przejdź pod adres usługi Picsart, klikając tutaj . Następnie utwórz w niej konto i zaloguj się na nie (możesz tego dokonać za pośrednictwem). Po zalogowaniu się kliknij w baner z napisem „” i poniżej wybierz, w jakim rozmiarze chcesz utworzyć obraz. W rezultacie zostaniesz przeniesiony do edytora Picsart. W edytorze Picsart przejdź do zakładki „”, a tam wybierz narzędzie „”.Generator GIFów jest bardzo prosty w obsłudze. W polu tekstowym narzędzia wystarczy wpisać, co chcemy zobaczyć na GIFie (w języku angielskim). Dodatkowo poniżej możemy wybrać styl, w jakim GIF ma zostać utworzony. Aby GIF ujrzał światło dzienne wystarczy kliknąć jeszcze w baner z napisem „”., informuje Picsart.GIF wygenerowany z opisu “Cute pink cat blinking with one eye. Starry background”.Co istotne, Generator GIFów platformy Picsart z reguły potrzebuje kilku do kilkunastu sekund, by utworzyć GIFa. Jeżeli stworzona przez niego animacja Ci się spodoba, możesz od razu ją pobrać, lub kliknąć w baner z napisem „”, by generator utworzył GIF nieco bardziej szczegółowy.GIF wygenerowany z opisu “Alien princess”.Jak Generator GIFów platformy Picsart radzi sobie z komendami tekstowymi? Jakie gwarantuje rezultaty? Cóż, generowane przez niego GIFy bywają naprawdę dziwne i często nie oddają dokładnie tego, co zawarliśmy w naszej komendzie. Albo model sztucznej inteligencji wykorzystywany przez usługę jest bardzo daleki od ideału, albo muszę odkryć, jak formułowane komendy będą sprawdzać się w przypadku tego generatora najlepiej.GIF wygenerowany z opisu “Rotten Fruit”, w stylu hiperrealistycznym.Zauważyłam też, że generator nie zawsze aplikuje do animacji wybrany przez nas styl. Doświadcza on też tych samych problemów, co zwykłe generatory obrazów. Na przykład, nie potrafi rysować rąk tak, jak należy.GIF wygenerowany z opisu “A hand”.Warto wspomnieć, że generator GIFów jest też dostępny w, dostępnej na urządzeniach z systemamii i. Pobierzesz ją za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Picsart, fot. tyt. Picsart