Polskie szkoły bez smartfonów. Powstał ruch dążący do ich zakazania

Coś, co nie każdemu się spodoba.



1 czerwca przytaczaliśmy słowa Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka, który w audycji Gość Radia ZET stanowczo opowiedział się za



Szkoła bez smartfonów

Organizatorzy akcji "Szkoła bez smartfonów" twierdzą, że ekrany niszczą młodzież. Na poparcie tej tezy przytaczają wyniki badań, niestety bez źródeł. Według nich 28 procent nastolatków deklaruje zawroty głowy lub pogorszenie wzroku, 35 procent nastolatków przyznaje, że odczuwa przemęczenie i niedostatek snu, a 40 procent rzekomo podpisało się pod twierdzeniem, że "moje życie byłoby puste bez mojego telefonu/smartfona". Centrum Życia i Rodziny, że wszystkiemu winne jest nadużywanie Internetu.



Internetu prawicowo-katolicka organizacja delegalizować nie chce, ale zakazać dostępu do smartfonów, owszem. W tym celu z pomocą polskich internautów ma zostać wystosowany apel do Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzenie zakazu używania przez uczniów polskich szkół urządzeń elektronicznych m.in. smartfonów i smartwatchów.



"Walka z cyfrowym nałogiem jest wyzwaniem dla wszystkich rodziców i wychowawców. Ograniczenie możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych w szkołach jest wyrazem naszej troski o zdrowie i bezpieczeństwo polskich uczniów.



Nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież jest bardzo szkodliwe, dlatego potrzebne jest podjęcie zdecydowanych działań. Szczególnie w szkole, gdzie potrzebna jest koncentracja i atmosfera skupienia" - czytamy w manifeście.



Poniżej znajduje się pełna treść apelu, jaki każdy może na stronie internetowej podpisać. Ten ma zostać wysłany do Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka.



