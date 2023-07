Szybkie przelewy Express Elixir dostępne w Revolut za darmo

Express Elixir - wygodna nowość w Revolut

“Misją Revolut jest demokratyzowanie usług finansowych, tak by były dostępne dla każdego, w sposób łatwy i w atrakcyjnej cenie. Tym razem oddajemy w ręce klientów w Polsce usługę błyskawicznych przelewów lokalnych bez żadnych dodatkowych opłat. Mamy nadzieję, że to udogodnienie przypadnie do gustu Polakom, którzy używają Revolut do codziennych przelewów i płatności“

Revolut przygotował miłą niespodziankę dla wszystkich swoich użytkowników. Wykonując przelewy za pomocą popularnej aplikacji finansowej będziemy mogli skorzystać za darmo z szybkich przelewów Express Elixir.To kolejna nowość po tym, jak niedawno wprowadzono platynową kartę Ultra , a wcześniej appka zadebiutowała w wersji 9.0 na iOS i Android z licznymi nowościami.Express Elixir to usługa dostępna w wielu polskich bankach, która pozwala błyskawicznie i bezpiecznie przesłać pieniądze. System działa całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Przelew natychmiastowy Express Elixir w aplikacji Revolut będzie wykonywany zamiast przelewu tradycyjnego, gdy tylko będzie taka możliwość, w sposób automatyczny. Za nową usługę Revolut- komentuje Jason Pijnaker, Head of Core Payments w Revolut.Od początku tego roku polscy klienci Revolut wykonali ok. 3,7 miliona tradycyjnych przelewów lokalnych. Revolut to globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 30 milionów klientów na świecie i ponad 2,5 miliona w Polsce.Źródło: Revolut