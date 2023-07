To już oficjalne. Gfycat wkrótce zniknie z Internetu

Podano datę zamknięcia usługi.

Decyzja bez wyraźnego powodu

Ostrzeżenie o zamknięciu platformy Gfycat. | Źródło: GfycatJeżeli wgrałeś jakiekolwiek GIFy na platformę Gfycat i tylko na nią, a nie chcesz utracić dostępu do nich, z pewnością warto pobrać je na swoje urządzenie i wgrać do innego serwisu hostingowego. Alternatywa, która jako pierwsza przychodzi na myśl, to oczywiście. Inne podobne usługi to na przykładr iWarto wspomnieć, że oznaki świadczące o tym, iż Gfycat może przestać istnieć, pojawiały się już długie miesiące temu. W maju Snap pozwolił na wygaśnięcie certyfikatów bezpieczeństwa serwisu. To niedopatrzenie sprawiło, że platforma była tymczasowo niedostępna dla wielu użytkowników serwisu. Jednak nawet wcześniej pojawiały się wątpliwości o to, czy jeszcze ktokolwiek pracuje w Gfycat. Na Reddicie można znaleźć doniesienia sprzed miesięcy, a nawet lat o nierozwiązywanych problemach z wgrywaniem plików do serwisu, a także o obsłudze klienta nie odpowiadającej na wiadomości użytkowników.Serwis Gfycat został założony w 2013 roku przez Richarda Rabbata, Dana McEleney’ego i Jeffa Harrisa. Był on jedną z pierwszych platform oferujących kodowanie wideo GIFów. Przez lata cieszył się dużą popularnością, a w 2017 roku był nawet 57. najczęściej odwiedzaną stroną internetową w USA.Snap Inc., czyli właściciel platformy Snapchat , zakupił serwis Gfycat w ubiegłym roku. Na razie nie jest jasne, dlaczego firma zdecydowała się go zamknąć. To między innymi dlatego, że póki co nie wystosowała ona żadnego oświadczenia w tej sprawie.Źródło: The Verge , fot. tyt. Gfycat