Miał jechać 388 km/h autostradą. Prawdopodobnie uniknie kary

Homologacja urządzenia pomiarowego a mandat

W północnej Belgii doszło do nietypowego wykroczenia drogowego, którym od dłuższego czasu żyją media w tym kraju. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości donoszą, że jeden z tamtejszych kierowców przemieszczał się za kierownicą swojego samochodu z prędkością wynoszącą.... Jak zapewne się domyślacie, prędkości tego rzędu rozwija mało który seryjnie produkowany samochód.Pewien mężczyzna został oskarżony o rażące przekroczenie prędkości na belgijskiej autostradzie, za co grozi mu kara w wysokości 4 tysięcy euro (ok. 17 780 złotych) oraz odebranie prawa jazdy nawet na pięć lat. Rzeczniczka belgijskiej policji An Berger tłumaczyła w rozmowie mediami, że dokładna lokalizacja popełnienia przestępstwa została utajniona ze względu na dobro śledztwa. Problem polega na tym, że belgijska policja na razieJak się okazuje, samochód mógł mieć fałszywe tablice rejestracyjne. Co więcej, według doniesień mediów fotografia może przedstawiać pojazd, który nie miał technicznej możliwości do osiągnięcia takiej prędkości. Być może był to wóz modyfikowany, ale tego policja nie jest w stanie dowieźć. Niektórzy uważają, że zarejestrowana prędkość może być też wynikiem... błędu pomiarowego.Jednym z niewielu samochodów będącymi w stanie osiągać takie prędkości są auta produkowane przez markę Bugatti . W ubiegłym roku czeski milioner zmagał się z niemieckim wymiarem sprawiedliwości w związku z poruszaniem się po tamtejszej autostradzie z prędkością 417 km/h. Teoretycznie mógł to zrobić, w praktyce władze niemieckie uznały to za działanie skrajnie nieodpowiedzialnie. Czy i tym razem zarejestrowano wyczyn śmiałka w Bugatti. Nie wiadomo.Do umorzenia postępowania w podobnej sytuacji doszło m.in. w 2021 roku, kiedy to w Bitsingen w Belgii próbowano udowodnić, że jeden z kierowców przemieszczał się z prędkością 306 km/h. Sprawę jednak, albowiem okazało się, że kamera rejestrująca wykroczenia była homologowana jedynie do prędkości 300 km/h.Niektórzy uważają, że także kamera odpowiedzialna za zarejestrowanie opisywanego wyczynu nie miała homologacji do pomiarów tak wysokich prędkości.