Wakacyjne promocje na stacjach paliw 2023 - wszystkie informacje w jednym miejscu

Promocje różnią się od siebie - zobacz, w jaki sposób.

Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza, że już wszystkie popularne sieci stacji paliw w Polsce uruchomiły swoje promocje na paliwa. Co ciekawe, ceny o mniej więcej 30 groszy na litrze obniżyło też wiele niewielkich stacji, nie robiąc jednak wkoło tego szumu medialnego i nie stawiając przed kierowcami żadnych dodatkowych warunków do spełnienia, celem odebrania rabatu. W jednym miejscu postanowiłem zebrać dla Was informacje odnośnie tego, jak odebrać rabat na paliwo na stacjachPromocje bardzo się od siebie różnią w szczegółach, więc warto uważnie zapoznać się z zasadami każdej z nich.Kierowcy od 30 czerwca mogą tankować paliwa taniej na stacjach BP i robić to aż do 31 sierpnia bieżącego roku. Promocja obejmuje 4 tankowania miesięcznie, każde do 50 litrów i nie dotyczy płatności kartami paliwowymi.Rabat na paliwa na BP wynosi:30 gr/l przy zakupie paliwa regularnego lub BP Ultimate10 gr/l przy zakupie paliwa LPG

3 zł po zatankowaniu 10 litrów paliwa;

6 zł po zatankowaniu 20 litrów paliwa;

9 zł po zatankowaniu 30 litrów paliwa;

12 zł po zatankowaniu 40 litrów paliwa;

15 zł po zatankowaniu 50 litrów paliwa;

18 zł po zatankowaniu 60 litrów paliwa.

Źródło: BPNowa promocja na paliwa na BP wymaga rejestracji w programie PAYBACK i posiadania specjalnej karty - fizycznej lub wirtualnej. Rejestracji w programie można dokonać na stronie internetowej lub w aplikacji na systemy Android i iOS. Te są dostępne z poziomu poniższych odnośników lub sklepów z apkami, bezpośrednio na Waszych telefonach i smartfonach. Ważne: Rejestracja karty przebiega szybko, jednak procesowanie w systemie może potrwać do 48 godzin.Paliwo na Orlen w wakacje jest tańsze o 30 groszy na każdym litrze, a w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny sięgnie 40 groszy na litrze. Ograniczenie? Do 4 tankowań miesięcznie, do 50 litrów każde.Z wakacyjnej oferty Orlenu mogą skorzystać wyłącznie konsumenci posiadający aplikację Vitay oraz fizyczne, plastikowe karty tego programu lojalnościowego. Uwaga: przed każdym tankowaniem trzeba aktywować kupon w aplikacji.Źródło: OrlenDarmowe konto da się założyć bezpośrednio w aplikacji mobilnej:Promocja na paliwa Shell wystartuje 3 czerwca. Jest przeznaczona wyłącznie dla osób korzystających z programu lojalnościowego Shell ClubSmart . Aby odebrać rabat na paliwo na stacjach Shell trzeba zarejestrować się w programie pod tym adresem lub za pośrednictwem mobilnej aplikacji.Rabat na Shell od 3 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku wyniesie 30 groszy za każdy litr paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Dla kierowców samochodów osobowych o masie do 3,5 tony nie ma limitów określających liczbę i częstotliwość tankowań, ale jednorazowo można zatankować maksymalnie 60 litrów paliwa.Źródło: ShellW zależności od ilości zatankowanego paliwa kierowcy będą mogli liczyć na rabat w wysokości od minimum 3 złotych do maksimum 18 złotych.Promocja nie łączy się z promocją "Wtorki i czwartki z Shell V-Power".W ramach akcji Summer Weekends na Circle K taniej zatankujecie paliwa od piątku po godzinie 17:00 i aż do godz. 23:59 w niedziele. W ramach obniżki kierowcy zatankują dowolne paliwo miles, milesPLUS lub SupraGas w obniżonej o 35 gr/l cenie. Zniżki będą obowiązywać również w każdy kolejny weekend wakacji aż do 3 września 2023 roku.Z oferty skorzystają posiadacze fizycznej lub wirtualnej karty lojalnościowej EXTRA.Źródło: Circle KW programie Circle K Extra zarejestrujesz się pod tym adresem . Nie zapomnij pobrać aplikacji na swoje urządzenie mobilne. Stosowne odnośniki znajdziesz poniżej. Apkę pobierzesz również za pośrednictwem sklepu z aplikacjami na swoim smartfonie.Limit paliwa lub LPG objętego rabatem i zakupionego w ramach jednej transakcji wynosi 85 l.Aby skorzystać z rabatu na stacjach Moya należy mieć aplikację Super MOYA i zatankować jednorazowo do 30 litrów paliwa 95, 98, ON lub uszlachetnionego ON MOYA Power lub LPG.Cena za 1 litr benzyny lub oleju napędowego z apką jest niższa o 30 groszy. Rabat rośnie do 40 groszy w razie zakupu produkty z oferty gastronomicznej (kawa, herbata, hot-dog, zapiekanka lub kanapka).Źródło: MoyaRabat na LPG wynosi 10 gr na litrze lub 20 gr po zakupie produktu z Caffe MOYA.MOL Polska promocję na paliwa EVO i EVO Plus oraz gaz LPG w dowolny dzień tygodnia uruchomiło 1 lipca 2023 r. na wszystkich stacjach MOL i Lotos. Potrwa ona do 18 lipca 2023 roku. W jej ramach obniżono ceny wszystkich paliw o 30 groszy za litr.Od 19 lipca oprócz zniżek na paliwo klienci mają mieć dostęp do- jeszcze nie wiemy, co to oznacza.Aby skorzystać z promocji na MOL Polska trzeba być zarejestrowanym członkiem programu Navigator i korzystać z fizycznej karty lub aplikacji.Źródło: mat. własny