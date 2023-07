YouTuber zbudował największego iPhone’a na świecie

Kolejny absurdalny pomysł.



Jeden z twórców internetowych postanowił zrealizować dosyć nietypowy projekt. Mowa tu o skonstruowaniu ogromnego smartfona, który wielkością dorównuje współczesnym lodówkom. Co najważniejsze – urządzenie jest w pełni funkcjonalne i można z niego korzystać niemalże dokładnie tak, jak ze standardowego iPhone’a czy innego sprzętu z Androidem na pokładzie. Przyjrzyjmy się więc temu nieco bliżej.





iPhone wielkości lodówki stworzony przez YouTubera



Internet to piękne miejsce, które jest pełne nietypowych przedsięwzięć. Często nie mają one najmniejszego sensu i powstają wyłącznie po to, by udowodnić, że „da się”. Nadal mówimy tu jednak o interesującej i kreatywnej rozrywce cieszącej się ogromną popularnością. Jeśli więc lubicie oglądać klipy niemające na pozór jakiegokolwiek sensu, to zapraszam do dalszej części artykułu. O co dokładnie w tym wszystkim chodzi?



Matthew Beem to bardzo popularny YouTuber, który od dłuższego czasu tworzy content opierający się na podejmowaniu się dziwnych wyzwań. Mowa tu o budowaniu sekretnych pokoi, odtwarzania lokacji z kultowych animacji czy konstruowaniu „największych” rzeczy. Dziś zajmiemy się tym ostatnim aspektem, bowiem kilkanaście dni temu światło dzienne ujrzał materiał ukazujący proces tworzenia ogromnego iPhone’a.







Influencer zadbał o odpowiednią obudowę oraz ekran o przekątnej 96 cali, a także stosowne zasilanie (posłużył do tego generator). Jedynym minusem jest fakt, że projekt działa na Androidzie z zainstalowaną nakładką przypominającą interfejs systemu iOS – nadal jednak mamy do czynienia ze świetnie wyglądającym i działającym urządzeniem. Skorzystać można nie tylko z aplikacji, ale też funkcjonalnych kamer oraz przycisków na obudowie.



Całość robi więc ogromne wrażenie – także na mieszkańcach Nowego Jorku, bowiem twórca internetowy wyruszył ze smartfonem w podróż po mieście. Przejechał się metrem, zagościł w Central Parku oraz u kilku innych influencerów.



Nie postarano się jednak o szczegółowe przedstawienie procesu budowy sprzętu, więc tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak to działa. Większość powyższego materiału skupia się bowiem na rozrywkowych aspektach. Jeśli jesteście ich ciekawi, to zapraszam do oglądania.



Źródło: YouTube / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu I Built the World’s Largest iPhone! na kanale YouTube (@MatthewBeem)