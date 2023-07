Ruszyła platforma sprzedażowa Wszystko.pl. To konkurencja Allegro.pl

Pytanie brzmi czy Polacy jej potrzebują.

Po ponad półrocznej obsuwie względem wcześniejszych planów polscy konsumenci mogą już korzystać z nowej platformy zakupowej wszystko.pl. Dzieło Comarchu teoretycznie ma rywalizować z Allegro o sprzedawców i teoretycznie stanowić alternatywę dla Polaków pragnących robić zakupy w sieci. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że inicjatywa ma marginalne szanse na rzucenie rękawicy tak poważnemu rywalowi.Wszystko.pl to platforma sprzedażowa przypominająca od strony funkcjonalnej Allegro.pl. Skoro ani eBay, ani Shopee nie było w stanie podgryźć Allegro, to czy zrobi to kolejny gracz?W czwartek po południu na wszystko.pl dostępnych było ponad 1,5 miliona ofert. To całkiem sporo. Wszystko.pl kusi na razie przede wszystkim sprzedawców, których duża liczba może zadecydować o popularności platformy. A Comarch kusi tychże m.in. zerową prowizją od sprzedaży. W porównaniu do absurdalnie często wysokich prowizji na Allegro wygląda to naprawdę ciekawie.– mówił Adrian Burtan, specjalista ds. public relations Wszystko.pl w komentarzu dla wirtualnemedia.pl.Kupujący powinni docenić uproszczony proces rejestracji i ładną wersję mobilną serwisu. W kwestii opcji dostaw są dostawy kurierskie i Paczkomaty. Od strony płatności jest BLIK, szybkie przelewy oraz płatności odroczone PayPo. Irytują mnie dziwaczne listingi ofert w przeglądarkowej wersji serwisu i cała masa niezagospodarowanej przestrzeni. Z punktu widzenia konsumenta baza produktów jest wciąż zbyt uboga. Nie ma tutaj także rozwiązań na miarę Allegro Smart!, które uprzyjemniałyby proces zakupowy.Jako kupujący nie widzę na razie ani jednego powodu, dla którego miałbym zmieniać swoje przyzwyczajenia zakupowe. O sukcesie wszystko.pl zadecyduje to, czy inni Polacy zechcą je zmieniać. Muszą dostać ku temu dobry argument.– mówi Maciej Samcik, twórca bloga subiektywnieofinansach.pl.Źródło: mat. własny, wirtualnemedia.pl