Rząd zablokuje Ci konto bankowe na 96 godzin. Jest projekt zmian ustawy

Rząd PiS chce zwiększyć uprawnienia władz w zakresie kontroli obywateli

W #MF rozpoczęły się prekonsultacje zmian w #OrdynacjaPodatkowa. Potrwają do 31 sierpnia br.

Służą wypracowaniu z zainteresowanymi środowiskami optymalnych rozwiązań.

Główne założenia projektu ustawy – w komunikacie https://t.co/PpN594PLVx — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) June 22, 2023

Prywatność obywateli zagrożona?

"W ten sposób osobom samozatrudnionym pogorszy się sytuacja w porównaniu z osobami wykonującymi tę samą pracę na etacie. W tym ostatnim przypadku władze skarbowe nie mają bowiem tak daleko idących uprawnień jak zablokowanie konta w systemie STIR"

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w prawie, dające władzom jeszcze większe uprawnienia w ingerencji w prywatne konta bankowe. Politycy PiS chcą między innymi umożliwićjednoosobowych przedsiębiorców, a także prewencyjnie. Przygotowano już stosowny projekt ustawy.Rządzący zaprezentowali swój projekt zmian w ordynacji podatkowej, mający zwiększyć uprawnienia władz w zakresie walki z oszustwami podatkowymi. Oprócz przytoczonych wcześniej przykładów postuluje się też chociażby zamrażanie środków nie tylko na rachunkach w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale też u innych dostawców usług płatniczych.Obecnie szef Krajowej Administracji Skarbowej może w ramach swoich kompetencji, bez przedstawiania jakichkolwiek dowodów, blokować firmowe konta na 72 godziny. Zmiany mają pozwolić rozszerzyć ten okres o dodatkowe 24 godziny. W tym czasie będzie musiał podjąć decyzję, czy dany rachunek powinien być zablokowany na okres do trzech miesięcy, gdyż służył do wyłudzeń.Inną zmianą w prawie ma być utajnienie nazwisk urzędników skarbowych biorących udział w procedurze blokowania konta. Co ciekawe, miałyby one być odtajniane wyłącznie na żądanie prokuratora lub sądu, w toku postępowania.Rząd przekonuje, że chce uszczelnić prawo podatkowe i zwiększyć swoją skuteczność w walce z oszustwami. Cytowana przez serwis Rzeczpospolita.pl Ewa Guerri, doradca podatkowy, sugeruje jednak, że może to być nadmierne wkraczanie w prywatne życie obywateli.- zwraca uwagę.Do końca sierpnia tego roku potrwają prekonsultacje nowych przepisów. Nie wiadomo, czy rząd zdąży poddać projekt głosowaniu w ramach obowiązującej kadencji. Wybory parlamentarne odbędą się prawdopodobnie w połowie października tego roku.Źródło: RP