W Piasecznie słychać było głośne eksplozje. Wydarzyło się coś niecodziennego

Mieszkańcy byli poważnie zaniepokojeni.



Niektórzy mieszkańcy Piaseczna mogli poczuć spory niepokój w minioną środę po godzinie 18:00, gdy do ich uszu dobiegać zaczęły eksplozje. Na szczęście nie działo się nic złego. 28 czerwca ruszyła rozbiórka Polkolor, lokalnej fabryki Kineskopów, znajdującej się przy ulicy Okulickiego 7/9. Ikona minionych lat w pierwszej fazie jest demolowana przy pomocy materiałów wbuchowych.



Rozbiórka fabryki kineskopów Polkolor w Piasecznie



Polkolor powstał w 1976 roku. W fabryce kineskopów zatrudnienie znalazło ponad 5000 osób. Produkcja kolorowych kineskopów, wykorzystujących amerykańskie technologie, ruszyła w 1979 roku. Na otwarciu był obecny Edward Gierek, a Zakłady Kineskopowe Unitra-Polkolor wizytował nawet wiceprezydent USA George Bush w 1987 roku.







Na dachu huty szkła kineskopowego znajdowały się tzw. robertsony, służące do odparowywania wody z wanien szklarskich. Produkcja kineskopów w tym miejscu trwała do 2009 roku. Tereny po Polkolorze sprzedano spółce HiPark Piaseczno w 2021 roku. Część wyposażenia fabryki przed rozbiórką trafiło do Muzeum Piaseczna.







"Wyburzenie przy użyciu materiałów wybuchowych odbyło się na terenie zamkniętym. W środę po godzinie 18 doszło do głośnych eksplozji, po czym komin oraz betonowy silos przewróciły się w odwrotnych kierunkach" - komentował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. "Ich uderzenie o ziemię było odczuwalne dla osób stojących nawet kilkaset metrów dalej" - dodał.



Źródło: TVN Warszawa