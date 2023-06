Widz wrobił streamera. Ogolił głowę, bo uwierzył, że dostanie tysiące dolarów

Taki tam… żart.



Popularny streamer postanowił ogolić niedawno całą głowę, łącznie z brwiami. Tego bowiem oczekiwał jeden z widzów, który podczas transmisji wysłał wysoką darowiznę – gdy jednak twórca przystąpił do realizowania wyzwania, to datek został cofnięty. Cała sytuacja stała się potem jeszcze bardziej enigmatyczna, co zainteresowało opinię publiczną. Zerknijmy więc na to wszystko nieco bliżej.





Streamer ogolił się na łyso, bo chciał trochę zarobić



Uwielbiam internet, bo dzieją się tam naprawdę absurdalne rzeczy. Mowa tu chociażby o przedziwnych zachowaniach internautów, intrygujących projektach czy nieskończonej ilości ciekawych treści uprzyjemniających smutną rzeczywistość. Nie można jednak zapominać o ciemniejszej stronie sieci i zawartości, która bardziej przeraża niż wywołuje uśmiech na twarzy. Dziś porozmawiamy sobie o zjawisku mogącym zostać umieszczonym gdzieś pośrodku. O co dokładnie chodzi?



Lacy to dosyć popularny streamer, który zaczął swoją przygodę w połowie 2020 roku – przez ten czas zdążył zgromadzić około 83 tysięcy obserwujących na platformie Twitch. Nagrywa głównie Fortnite’a i ostatnio wpadł na pomysł zorganizowania maratonu trwającego tak długo, jak tylko widzowie są chętni do wysyłania datków. Transmisja trwa nadal i odbiorcy najbardziej zapamiętali jeden moment – chwilę, gdy influencer zaczął golić całą głowę, łącznie z brwiami, na łyso.





Fortnite streamer Lacy shaved his entire head and eyebrows during his subathon on Twitch, unfortunately the top donator who paid $2,500 for him to do it then refunded…. pic.twitter.com/4xymXzC5SO — Jake Lucky (@JakeSucky) June 26, 2023

Jeden z darczyńców podarował bowiem około 2,500 dolarów, lecz zażądał obcięcia wszystkich włosów. Lacy przystąpił do dzieła i kilka dni potem dowiedział się, że widz postanowił… cofnąć datek. Powód tej decyzji nadal nie jest znany, lecz kilka osób z branży napisało do streamera, że ta sama osoba także przesłała im donate’y i również je potem zwróciła. W każdym przypadku dochodziło do blokady danego twórcy na mediach społecznościowych.



Streamer był bardzo rozczarowany zaistniałą sytuacją, bo uważał swoje włosy za jeden z niewielu fizycznych aspektów, które u siebie lubił. Wszystko pogorszyło się w momencie, gdy widzowie dobili kolejny próg – wtedy gracz pofarbował obcięte włosy na różowo. Potem ludzie pocieszali influencera wysyłając mu jeszcze więcej pieniędzy.



Nie da się ukryć, iż mamy do czynienia z niezbyt śmiesznym prankiem, który poskutkował utratą zapuszczanych przez lata włosów. Te jednak odrosną, więc trudno tu mówić o nieodwracalnej stracie. Przy okazji twórca zgarnął niemałą popularność, gdyż o sprawie zdążyły już napisać wpływowe media na całym świecie.



Źródło: Kotaku, Twitter (@JakeSucky) / Zdjęcie otwierające: Twitch