Kampus 42 Warsaw rozpoczyna nabór. Edukacja w IT bez opłat

"Celem działalności 42 Warsaw jest tworzenie warunków do uczenia się we współpracy (peer-to-peer learning) poprzez realizację projektów, dzięki którym osoby uczące się rozwiną kompetencje programistyczne, a także przekrojowe. Ważnymi aspektami będą również inkluzywność świata IT, a także upowszechnianie idei „Tech for Good”, czyli technologii, która służy dobru społecznemu, jak i indywidualnemu. Kampus umożliwia wybranie dopasowanej do jego możliwości i czasu ścieżki edukacyjnej. Do tej pory ponad 18 000 osób z całego świata ukończyło naukę w 42, co świadczy o wartości edukacyjnej i popularności tego modelu edukacji. Zapewnimy każdej osobie, która posiada predyspozycje i chęć rozwoju w dziedzinie IT, możliwość zdobycia niezbędnych kompetencji nazywanych “future-proof”, czyli tych, których potrzebujemy do świadomego i sprawczego życia"

42 Warsaw - zasady naboru

Globalna sieć 42 – specjalizująca się w, czyli zdobywaniu nowych kwalifikacji oraz podnoszenia obecnie posiadanych kompetencji, wchodzi do Polski ze swoją ciekawą formułą uczenia się.Jest toi zapewnia edukację bez opłat, książek i nauczycieli, dla osób chcących rozwijać się w obszarze nowych technologii.Ten przystępny model działania jest możliwy globalnie dzięki partnerstwom z firmami reprezentującymi różnorodne branże, a w Polsce rozpoczyna się dzięki współpracy zzałożonej przez- komentuje Oktawia Gorzeńska, Dyrektorka 42 Warsaw.Jak rozpocząć edukację w 42 Warsaw? Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, nabór jest otwarty dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, niezależnie od posiadanych dyplomów, matury czy wcześniejszego doświadczenia w IT. Dla rekrutrów liczą się predyspozycje do programowania – można je sprawdzić na pierwszym etapie zapisów online.Nauka programowania w kampusie 42 Warsaw oparta jest na zasadzie „peer-to-peer learning”, współpracy projektowej osób uczących się. Przebiega ona w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje podstawy języka programowania C i inne koncepcje programowania. Ta część kończy się obowiązkowym stażem. Cała trwa do dwóch lat. W czasie drugiego etapu osoby uczące się realizują zaawansowane projekty, na przykład web security, reverse engineering, programowanie 3D, AI, a także biorą udział w kolejnym stażu.Po ukończeniu drugiego etapu nauki absolwenci otrzymają certyfikat wydawany przez francuskie Ministerstwo Pracy, który jest honorowany w europejskim systemie edukacji ECTS.Wszystkich zainteresowanych po szczegóły odsyłałamy na stronę naboru 42 Warsaw Źródło: materiały prasowe