Woźny nieumyślnie zniszczył 20 lat badań. Odłączył od zasilania zamrażarkę z cennymi próbkami

Straty materialne szacuje się na ponad milion dolarów.

Ponad 20 lat badań, które przepadły w kilka chwil

„Ta zamrażarka wydaje sygnał dźwiękowy, ponieważ czeka na naprawę. Proszę jej nie przenosić, ani nie odłączać. Sprzątanie w tym obszarze nie jest wymagane. Możesz przytrzymać przycisk wyciszenia alarmu/testu przez 5-10 sekund, jeśli chcesz wyciszyć dźwięk.”

Cóż, takiej historii raczej jeszcze nie słyszeliście. Pewna firma sprzątająca właśnie została pozwana przez prywatną amerykańską uczelnię, ponieważ jej pracownik swoim zachowaniem bezmyślnie doprowadził do zaprzepaszczenia ponad dwóch dekad badań, prowadzonychw stanie Nowy Jork.Jak można wyczytać z pozwu, mężczyzna, pełniący funkcję woźnego, wyłączył zamrażarkę w jednym z laboratorium, ponieważ błędnie zinterpretował przyczynę emitowanego przez nią alarmu. Zamrażarka ta zwierała jednak nie kostki lodu czy lody, a bezcenne kultury komórkowe, badania nad którymi podobno „mogłyby być przełomowe”.Wspomniany mężczyzna, czyli, był zatrudniony przez firmę.Zamrażarka, którą woźny wyłączył, z reguły schładzała umieszczone w niej kultury komórkowe doCo istotne,, przed zdarzeniem z udziałem Herringtona, profesori jej zespół z Rensselaer Polytechnic Institute zauważyli, że rzeczona zamrażarka zaczęła „pikać”. To dlatego, że temperatura w jej wnętrzu niespodziewanie wzrosła do -78 stopni Celsjusza. Chociaż zmiana temperatury mogła być katastrofalna w skutkach, nie wpłynęła ona na próbki. Mimo to naukowcy zlecili naprawę zamrażarki.Niestety, ze względu na panującą wówczas pandemię, naprawa nie mogła odbyć się w najbliższym czasie, a najwcześniej. W związku z tym badacze tymczasowo zainstalowali blokadę bezpieczeństwa na gniazdku i wtyczce zamrażarki, a ponadto umieścili na samej zamrażarce zawiadomienie o następującej treści: