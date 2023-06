InPost umacnia swoją pozycję w kolejnym europejskim kraju

Okrągła liczba urządzeń osiągnięta.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w rozwoju sieci InPost w Hiszpanii. To ważne dla hiszpańskich konsumentów – bo im większa jest hybrydowa sieć InPost, tym więcej możliwości użytkownicy mają do wyboru. Mogą odbierać zakupy online jak, gdzie i kiedy chcą. Naszym celem jest, aby sieć InPost rozwijała się jeszcze szybciej, aby użytkownicy mieli coraz więcej lokalizacji i coraz bliżej do naszych punktów odbioru, aby mogli do nich chodzić pieszo lub jeździć na rowerze – zmniejszając w ten sposób emisje. Chcemy do 2040 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla z pomocą i bezpośrednim udziałem tych, którzy są zaangażowani w dostarczanie paczek"

InPost: 5000 punktów odbioru w Hiszpanii / Źródło: InPost (LinkedIn).

Rozwiązania InPost na europejskich rynkach

Grupa InPost posiada już w Hiszpaniipunktów PUDO (Pick Up Drop Off) oraz maszyn Paczkomat, jednocześnie ma największą sieć własnych punktów dostaw i odbioru na Półwyspie Iberyjskim, podała spółka. W tym przypadku mowa jest o 20 procentowym wzroście w stosunku do początku 2022 roku.- podkreśla Nicola D'Elia, Dyrektor Zarządzający InPost na Europę Południową.Spółka konsekwentnie rozbudowuje swoją sieć Paczkomatów w Europie. Świadczyć o tym może liczbamaszyn woraz. Jak widać opracowany w Polsce system logistyczny sprawdza się w krajach Europy Zachodniej.Warto przypomnieć, żepojawił sięw Krakowie. Natomiast na chwilę obecną InPost może pochwalić się już 28 tysiącami urządzeń, które rozmieszczone są w Europie - a ponad 19 tysięcy z nich znajduje się w naszym kraju. Łączne przychody spółki za rok 2022 (włączając rynki międzynarodowe) przekroczyły, co stanowi wzrost o 54 procent rdr.Źródło: InPost