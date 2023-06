Fani Wiedźmina odkryli stary polski film. Po 20 latach go docenili

Popularność dzieła sprzed dwóch dekad eksplodowała.

Internauci są rozgoryczeni tym, co dzieje się wokół serialu Wiedźmin produkcji Netfliksa. Nie mówię już nawet o zarzutach do scenariuszy poszczególnych odcinków, czy też wątpliwości co do doboru aktorów. Mam na myśli w tym momencie kwestie takie jak odejście Henry'ego Cavilla z obsady , czy też zapowiedź wątku homoseksualnego w postaci romansu Jaskra z Radowidem w nadchodzącym, trzecim sezonie Wiedźmina. Niespodziewanie, dzięki temu wszystkiemu renesans przeżywa wcześniej wykpiwana polska wersja filmu Wiedźmin.Polski Wiedźmin to film, skonwertowany później do roli miniserialu, z 2001/2002 roku. W rolę Geralta z Rivii wcielił się wtedy Michał Żebrowski, bez wątpienia będący jednym z nielicznych atutów produkcji - a przynajmniej tak twierdzili zawsze widzowie i krytycy. Polska filmowa adaptacja Wiedźmina była wykpiwana między innymi ze względu na kiepskie efekty specjalne, wynikające skądinąd z dość skromnego budżetu. Nagle, po latach, widzowie z Polski i zagranicy zaczęli ją doceniać.Szum wkoło polskiego Wiedźmina wywołany został pierwotnie w obrębie serwisu Reddit. Początkowo serial porównywano ironicznie z dysponującą przecież ogromnym budżetem superprodukcją Netfliksa. Z czasem jednak internauci zaczęli dostrzegać pozytywy dzieła sprzed blisko dwóch dekad. Przełożyło się to na wzrost zainteresowania filmem wyreżyserowanym przez Marka Brodzkiego i chęcią obejrzenia go przez rosnącą liczbę osób.Kiedyś widzowie śmiali się z niesławnego już smoka i innych potworów. Dziś stwierdzają, że gdyby polski Wiedźmin miał tak duży budżet, jakim dysponuje Netflix, produkcja biłaby na głowę amerykańską pod każdym względem. Czy faktycznie tak by było? Trudno to ocenić, ale z pewnością łatwo z większym przymrużeniem oka patrzeć dziś na to, czym gardzono ok. 20 lat temu. Jedno jest pewne: niemal każdy bez wyjątku chwali warstwę fabularną polskiego dzieła.Ile w tym wszystkim rzetelnej oceny obu dzieł, a ile efektu niechęci do tego, co dzieje się z nowym Wiedźminem? Sami oceńcie.Nowy sezon Wiedźmina zostanie udostępniony na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku. Już jutro do sieci trafi połowa z wszystkich odcinków 3. sezonu. Najnowszy zwiastun produkcji obejrzycie poniżej.Źródło: mat. własny