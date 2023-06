Koniec dzielenia się Allegro Smart! z bliskimi. Na pocieszenie nowa promocja

Allegro Smart! w ramach Allegro Family odchodzi w niepamięć.

Koniec Allegro Smart! Family

Allegro najpierw przyzwyczaiło Polaków do korzystania z rewelacyjnej usługi Allegro Smart! , pozwalającej oszczędzać spore pieniądze na wysyłce kupowanych na platformie przedmiotów, ale też na zwrotach, a potem podniosło jej cenę i zmieniło minimalne kwoty zamówień. Teraz przedstawiciele polskiej platformy sprzedażowej zapowiedzieli wycofanie się z oferowania usługi Allegro Family, pozwalającej współdzielić jeden pakiet Allegro Smart! pomiędzy członkami rodziny. W zamian zaoferowano rekompensatę - dość przeciętną.Już 3 lipca tego rokumożliwość udostępniania subskrypcji Allegro Smart! swoim bliskim. Oznacza to, że nie będzie dłużej możliwe robienie zakupów na Allegro z darmową dostawą, przy wykorzystaniu współdzielonego pakietu Smart!. Na wszystkich poszkodowanych oczekuje jednak promocja.Wszystkie osoby, które na dzień 25 czerwca 2023 roku były członkami Allegro Smart! Family, mogą kupić sobie pakiet Allegro Smart! w specjalnej, obniżonej cenie 39,90 złotych na rok . Przypominam, że początkowo pakiet Allegro Smart! kosztował 49,90 złotych, a po podwyżkach cena ta wzrosła do 59,90 złotych.Promocja na zakup Allegro Smart! w obniżonej cenie obowiązuje do 30 września 2023 roku iz niej korzystać organizatorzy Allegro Smart! Family, a jedynie osoby korzystające z pakietu jako członkowie rodziny.Podstawową zaletą Allegro Smart! są darmowe dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru dla zakupów u jednego sprzedawcy na kwotę co najmniej 45 złotych i darmowe dostawy kurierskie dla zamówień o wartości powyżej 45 złotych. Korzystający z usługi mogą też korzystać m.in. z darmowych zwrotów i specjalnych promocji w ramach na przykład Allegro Smart! Week.Źródło: Allegro