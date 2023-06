Tanie paliwo na Shell. Ta promocja deklasuje wszystkie inne?

Shell ogłosił rabaty na paliwa.

Tańsze paliwo na Shell - rabaty, promocje, zniżki

3 zł po zatankowaniu 10 litrów paliwa;

6 zł po zatankowaniu 20 litrów paliwa;

9 zł po zatankowaniu 30 litrów paliwa;

12 zł po zatankowaniu 40 litrów paliwa;

15 zł po zatankowaniu 50 litrów paliwa;

18 zł po zatankowaniu 60 litrów paliwa.

Sezon na wakacyjne obniżki na stacjach paliw w pełni. Szczegóły na temat swoich rabatów na paliwo ogłosiły wcześniej m.in. Orlen Circle K , a teraz do rywalizacji o portfele Polaków dołączyła sieć stacji Shell. Wydaje się, że zniżki na stacjach Shell prezentują się szalenie atrakcyjnie na tle tego, co przygotowała konkurencja. Jak wyglądają zatem rabaty na Shell?Promocja na paliwa na Shell, ruszająca 3 lipca 2023 roku, wygląda całkiem kusząco. Przede wszystkim należy wiedzieć, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób korzystających z programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Aby odebrać rabat na paliwo na stacjach Shell musisz najpierw zarejestrować się w programie pod tym adresem lub za pośrednictwem mobilnej aplikacji, przeznaczonej dla Twojego smartfonu lub tabletu.Rabat na Shell od 3 lipca 2023 roku wyniesie 30 groszy za każdy litr paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Dla kierowców samochodów osobowych o masie do 3,5 tony nie ma limitów określających liczbę i częstotliwość tankowań, ale jednorazowo można zatankować maksymalnie 60 litrów paliwa.W zależności od ilości zatankowanego paliwa kierowcy będą mogli liczyć na rabat w wysokości od minimum 3 złotych do maksimum 18 złotych.Promocja będzie prowadzona równolegle do dobrze już znanej klientom oferty „Wtorki i czwartki z Shell V-Power”, co oznacza, że będzie można z niej korzystać z wyłączeniem tych dni – w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele.Promocja na paliwa na Shell obowiązuje do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2023 roku.Źródło: Shell