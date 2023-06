Zmarł jeden z ojców baterii litowo-jonowych. John Goodenough miał 100 lat

Doktor John Goodenough położył podwaliny pod bezprzewodową elektronikę.

Współtwórca kluczowego rozwiązania

Jeden z laureatów Nagrody Nobla

Laptopy, smartfony i samochody elektryczne zapewne nie wyglądałyby dziś tak, jak wyglądają, o ile w ogóle by istniały, gdyby nie. Doktor John Goodenough to bowiem fizyk i specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, którego uważa się za jednego z. Niestety, jak poinformował, dr John Goodenough zmarł w niedzielę w wieku 100 lat.Doktor John Goodenough to Amerykanin, który urodził się 25 lipca 1922 roku w Jenie, w Republice Weimarskiej. W 1944 roku ukończył studia matematyczne na, po czym wstąpił do amerykańskiego wojska, gdzie służył jako meteorolog. Po zakończeniu wojny rozpoczął studia magisterskie na, gdzie w 1952 roku uzyskał. Po uzyskaniu doktoratu Goodenough przeniósł się na, a tam był członkiem zespołu, który stworzył między innymi przełomowąPod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku dr Goodenough był profesorem chemii i kierownikiem laboratorium chemii nieorganicznej na. To właśnie tam dr Goodenough przeprowadził badania, które okazały sięDoktor John Goodenough rozwinął rozwiązanie opracowane wcześniej przez. Otóż, pracując nad źródłami energii innymi niż paliwa kopalne, Whittingham odkrył bogaty w energię materiał, który postanowił wykorzystać do stworzenia katody (elektrody ujemnej) swojej baterii. Katoda ta była wykonana z disiarczku tytanu i wspólnie z anodą (elektrodą dodatnią) w formie metalicznego litu tworzyła baterię o mocy wynoszącej 2 wolty. Bateria ta była za sprawą metalicznego litu zbyt niestabilna aby móc używać jej na co dzień, jednakże posiadała ona pewną bardzo ważną cechę. Whittingham zauważył, iż katoda wykonana z disiarczku tytanu posiadała molekularne przestrzenie, w których mogły ukrywać się jony litu.stworzył z kolei baterię, w której jako katodę wykorzystał tlenek kobaltu – on również posiadał wspomniane molekularne przestrzenie z jonami litu. Dzięki temu bateria cechowała się pojemnością aż dwa razy większą niż bateria Whittinghama. Dzieło Goodenougha zostało skomercjalizowane przezza pośrednictwem, który wprowadził w baterii litowo-jonowej kolejne ulepszenia, na przykład zamieniając metaliczny lit anody na węglowy materiał zwany koksem naftowym, który jedynie nasycony był jonami litu. Dzięki temu bateria stała się znacznie bezpieczniejsza.Co istotne, M. Stanley Whittingham, doktor John Goodenough i Akira Yoshino zostali w 2019 roku wspólnie nagrodzeni Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii – właśnie za swoją pracę nad bateriami litowo-jonowymi. Cóż, ci badacze z pewnością na ten zaszczyt zasłużyli. Kto wie, czy gdyby nie oni, moglibyśmy korzystać dziś z lekkich laptopów czy smartfonów i innych przenośnych urządzeń.Oczywiście dzisiaj trwają prace nad jeszcze wydajniejszymi akumulatorami. Niemniej, baterie litowo-jonowe nadal dominują rynek.Źródło: Uniwersytet Teksański w Austin, fot. tyt. Wikimedia Commons/Ambasada USA w Szwecji [ CC BY 2.0