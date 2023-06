Elektryk Polki spłonął w garażu. Od pół roku walczy o odszkodowanie

Straty były ogromne.

Pożary samochodów elektrycznych w Polsce są coraz częstsze. Pomimo tego, że auta tego rodzaju nadal nie cieszą się w naszym kraju zbyt dużym uznaniem i zainteresowaniem, z roku na rok kierowców decydujących się na ich zakup przybywa. Jedną z takich osób była pani Kamila, która nie cieszyła się nowym nabytkiem zbyt długo. Samochód spłonął w jej garażu, a poszkodowana do dziś walczy o wypłatę odszkodowania. Bezskutecznie.W Gdańsku spłonął jakiś czas temu elektryczny Ford Mustang Mach-E , a niedawno opisywaliśmy również akcję gaśniczą taniego samochodu elektrycznego T-KING EV03 , który płonąc w Warszawie uszkodził jeszcze stojący obok samochód. Samochód pani Kamili spłonął w garażu, gdy nie był podłączony do ładowarki. Kobieta informuje, że swoje auto w domu ładowała wyłącznie nocą.Około godziny 13:00 pani Kamila usłyszała duży huk.– opowiada.– dodaje.Ubezpieczyciel do teraz nie chce wypłacić odszkodowania, bo uznał, że przyczyną pożaru była wada fabryczna pojazdu. Strażacy informowali, że chodziło o zwarcie instalacji elektrycznej. Pani Kamila narzeka na rzeczoznawcę.- powiedziała poszkodowana.

"To nie były oględziny auta. Pan wysiadł z samochodu, zapalił trzy papierosy, zrobił 10 zdjęć i pojechał. Stwierdził, że była to wada fabryczna samochodu"

"Zagrożenie jest w zasadzie przez 10 minut od przyjęcia auta, do momentu usunięcia bezpiecznika baterii. Później postępujemy z pojazdem jak z każdym innym. Nie ma dużej obawy, że podczas dalszego demontażu pojawi się inne zdarzenie niż w autach o silniku spalinowym"

Samochody elektryczne płoną samoczynnie naprawdę rzadko, ale jak już płoną...

Źródło: Uwaga TVNOpinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa wykazała, że to nie wada auta była przyczyną pożaru, ale zwarcie w instalacji elektrycznej garażu, zasilanej przez panele fotowoltaiczne.Na domiar złego Bank Ochrony Środowiska zażądał zwrotu dotacji w wysokości 22 tysięcy złotych. Dlaczego? Bo uznał, że auto zostało... skradzione. Przedstawiciele banku z dziennikarzami rozmawiać nie chcieli. Dziennikarze Uwaga TVN chcieli rozwiać wątpliwości na ten temat w rozmowie z prezesem stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, Adamem Małyszko.- powiedział.Auto poszkodowanej przez pół roku stało przed domem. Jak się okazuje nie tylko ze względu na toczone przepychanki z ubezpieczycielem, ale też fakt, że mało która firma chce transportować wraki samochodów elektrycznych ze względu na podwyższone ryzyko pożarowe.Źródło: Uwaga TVNWbrew obiegowej opinii, samochody elektryczne płoną znacznie rzadziej niż samochody spalinowe i nie jest to wyłącznie kwestia efektu skali, o czym można przekonać się czytając przeróżne raporty.W Polsce w 2022 roku miały miejsce 8353 pożary aut, z czego tylko 7 było pożarami samochodów elektrycznych, a 13 - hybrydowych.Pożary elektryków są rzadkie, ale budzą duże emocje z wielu powodów. Kierowcy podchodzą sceptycznie do tych aut, bowiem są one drogie, ich ładowanie wcale nie jest aż takie tanie na ogólnodostępnych ładowarkach, a pożary aut elektrycznych są po prostu szalenie niebezpieczne dla otoczenia. Z ostatniego powodu samochody z napędem elektrycznym nie mają wstępu na niektóre promy oraz parkingi podziemne Źródło: Uwaga TVN