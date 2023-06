MrBeast też miał zobaczyć Titanica. Wycofał się z rejsu w ostatnim momencie

To było do przewidzenia.YouTuber nie ukrywa, że bał się tego rejsu.



MrBeast poinformował, że zaproszono go na pokład łodzi podwodnej mającej wyruszyć w głąb oceanu, by ujrzeć wrak Titanica. Nie jest jednak pewne, czy chodzi o jednostkę, która kilka dni temu doznała implozji w odmętach oceanu. Wiadomo, że początku czerwca odmówił wzięcia udziału w rejsie, był bowiem zbyt przerażony. Udostępnione przez niego dowody rzekomo przeprowadzonej konwersacji wzbudziły jednak pewne podejrzenia u niektórych użytkowników. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





MrBeast mógł podzielić los załogi Titan



Kilka dni temu Titan implodował na dnie oceanu, co spowodowało natychmiastową śmierć pięciu uczestników tej absurdalnej wycieczki. Łódź była bowiem pełna wad konstrukcyjnych, o których eksperci zdawali sobie sprawę od dłuższego czasu. Nie przeszkodziło to jednak miliarderom w tym, by wziąć na barki ekstremalne ryzyko. Jak się okazuje – do grona zmarłych osób mógł być może dołączyć jeszcze jeden mężczyzna. O co dokładnie chodzi?



Jimmy „MrBeast” Donaldson to obecnie najpopularniejszy content creator na świecie. Znany jest z przeprowadzania wyzwań charakteryzujących się wysokim budżetem. Teraz dowiedzieliśmy się, że twórca mógł podzielić los załogi łodzi Titan – dowodem na to jest opublikowany post na Twitterze, gdzie możemy zobaczyć zrzut ekranu otrzymanej przez nieco wiadomości. Mężczyzna został zaproszony na podróż (której celem było zobaczenie Titacnica), lecz odmówił, bo był zbyt przerażony wizją tak niebezpiecznego rejsu. Osoba informująca go o wydarzeniu dała znać, że też się wybiera i „zespół byłby podekscytowany”, gdyby on również wziął udział.





I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA — MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023

Niektóre osoby są jednak sceptyczni jeśli chodzi o wyznanie MrBeasta – ludzie korzystający z aplikacji iMessage zwrócili uwagę, iż otrzymana wiadomość powinna mieć kolor zielony (miała niebieski). Uwagę na to zwrócił nawet redaktor portalu The Verge, Tom Warren – twórca odpowiedział na zarzuty tłumacząc się, że to zrzut ekranu wykonany przez nadawcę wiadomości. Jimmy nie pomyślał, by „przewinąć w górę i samemu zrobić zdjęcie”.





how did you manage to receive a blue message on iMessage? — Tom Warren (@tomwarren) June 25, 2023

Trzeba przyznać, iż to dosyć pokrętne tłumaczenie. Pikanterii dodaje fakt, że MrBeast nie ujawnił nazwiska tej osoby oraz nie poinformował, na którą dokładnie podróż został zaproszony (najprawdopodobniej chodzi o Titan, tak przynajmniej wynika z drugiej części wpisu). Jeśli natomiast faktycznie byłby to Titan, to jego kolega najwyraźniej też finalnie nie zdecydował się na wzięcie udziału w rejsie.



Tak czy inaczej, MrBeast podjął dobrą decyzję.



Źródło: Twitter (@MrBeast) / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu $1 vs $1,000,000,000 Yacht! na kanale YouTube (@MrBeast)