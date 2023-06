Ta Tesla ma zasięg 1600 km. Więcej niż Twój diesel, ale jest pewien haczyk

Większy zasięg sporym kosztem.



Od czasu do czasu lubię zaglądać na kanał Warped Perception i sprawdzać, na jaki szalony pomysł tym razem trafił kreatywny konstruktor. Ostatnio opisywaliśmy jego wyjątkowo niepraktyczną przeróbkę samochodu Tesla Model S, który potrafił wprawdzie przejechać



Ta Tesla ma zasięg 1600 kilometrów

Wady samochodów elektrycznych są tak wysokie, że nie chce mi się ich powtarzać po raz n-ty. Miłośnicy spalinowej motoryzacji najczęściej wytykają przeciętny zasięg w relacji do zbyt długiego czasu ładowania, a czasem niewielki zasięg sam w sobie. Podczas gdy istnieją samochody z silnikiem Diesla, potrafiące przejechać na jednym ładowaniu ponad 1000 kilometrów, elektryki osiągające na autostradzie 400 km to niezwykle rzadki widok. Youtuber prowadzący kanał Warped Perception postanowił ulepszyć swoją Teslą Model S w taki sposób, aby... zamarzyła się miłośnikom aut napędzanych paliwami kopalnymi.



Warped Perception wymontował poprzedni agregat z bagażnika swojej Tesli i wsadził tam znacznie bardziej efektywny silnik Diesla z turbosprężarką. Cel? Przejechanie 4023 kilometrów z jak najmniejszą liczbą przystanków na ładowanie. Ładowanie bez użycia kabli, rzecz jasna. Tesla Model S Cordless to jak sama nazwa wskazuje elektryk, którego nie trzeba ładować w gniazdka - ten ładuje się w trakcie jazdy z agregatu.



