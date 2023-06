Kobieta zasnęła w Tesli na ekspresówce. Nagranie ku przestrodze

Skrajna nieodpowiedzialność.



Na polskiej drodze S5 doszło do niebezpiecznego incydentu. Osoba pasażerska jednego z samochodów zarejestrowała śpiącą kobietę siedzącą za kierownicą Tesli Model 3 mającej aktywowanego autopilota. Nagranie trafiło do sieci i spotkało się z natychmiastową reakcją społeczności – ta nie pozostawiła suchej nitki na głównej bohaterce sytuacji. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.





Spanie w jadącej Tesli to skrajna głupota



Technologia rozwija się z zawrotną prędkością i niektórzy stwierdzili chyba, że mogą jej bezgranicznie ufać. Przejawami tego jest nieznajomość poziomu autonomii pojazdów, która jeszcze nie jest na bardzo wysokim poziomie. Już zdjęcie rąk z kierownicy może zostać uznane za przejaw skrajnej nieodpowiedzialności, a co dopiero ucięcie sobie słodkiej drzemki, podczas gdy auto pędzi ponad sto kilometrów na godzinę.



Zapewne sporo osób nie wyobraża sobie jak w ogóle można do tego dopuścić. Odpowiedzią niech będzie poniższy materiał wideo opublikowany na kanale STOP CHAM na platformie YouTube – zaobserwować na nim możemy kobietę, która śpi w Tesli Model 3, gdy ta jedzie polską drogą S5 z prędkością 120 km/h. Człowiek rejestrujący zdarzenie poinformował, że kierująca nie reagowała na jakiekolwiek sygnały. Miało ją wyprzedzać sporo osób prawym autem, a samochód hamował „jak ktoś podjechał z przodu”. Przyspieszał z kolei „jak tylko robiła się wolna droga”.







Do zdarzenia doszło 21 czerwca 2023 roku i na szczęście nikomu nie stała się krzywda. Nie oznacza to oczywiście, że poruszanie się na autopilocie jest w pełni bezpieczne. Kobieta zignorowała ostrzeżenia wydawane przez system pojazdu i postanowiła zasnąć – tym samym zignorowała nie tylko obowiązujące prawo, ale także wszystkie osoby uczestniczące w ruchu drogowym.



Powyżej widzicie nie dowód na skrajną nieodpowiedzialność – nawet jeśli autopilot w Tesli działa prawidłowo, to wciąż obowiązkiem jest trzymanie rąk na kierownicy. Technologia może zawieść i (przynajmniej na razie) trzeba wykazać się wobec niej ograniczonym zaufaniem.



Źródło: YouTube (@STOPCHAM) / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Kobieta w Tesli spała za kierownicą na drodze S5 #1129 Wasze Filmy na YouTube (@STOPCHAM)