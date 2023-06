Tańsze paliwo na Orlenie. Znamy szczegóły wakacyjnej promocji

Tańsze paliwo na Orlenie - szczegóły

Dziś podczas specjalnej konferencji prasowej prezes zarządu PKN ORLEN Danel Obajtek ogłosił wakacyjne promocje na paliwa. Ceny na Orlenie mają spadać, a oto szczegóły nadchodzących obniżek.Obajtek powołał się na badania, które wskazują, że około 65% Polaków wakacje będzie spędzać w Polsce, dlatego śladem ubiegłego roku koncern ogłosił obniżkę cen paliw, która potrwaPrezes PKN ORLEN zapowiedział, że paliwo będzie tańsze o, w przypadku Karty Dużej Rodziny, rabat sięgnie 40 groszy. Oferta posiada oczywiście pewne ograniczenia -. Na każdym tankowaniu można zatem zaoszczędzić równe 15 zł. W ubiegłym roku promocja obejmowała do 3 tankowań miesięcznie więc można mówić o nieco lepszej ofercie.Z wakacyjnej oferty Orlenu mogą skorzystać klienci posiadający aplikację Vitay oraz fizyczne, plastikowe karty tego programu lojalnościowego.Danel Obajtek zdradził również, że ubiegłoroczna akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony klientów, pobrano ponad. Podczas swojego wystąpienia prezes Orlenu wspomniał o konkurencji sprzedającej paliwa klientom detalicznym. Zaznaczył, że inne firmy poszły w ślad państwowego koncernu i również oferują wakacyjne rabaty. Przykładem jest sieć stacji, gdzie można uzyskać nawet 50 groszy rabatu na każdym litrze paliwa Oferta kierowana jest do użytkowników programu VITAY, rabat 4 razy w miesiącu do 50 litrów dostępny jest po aktywowaniu kuponu. Darmowe konto można założyć bezpośrednio w aplikacji mobilnej:Źródło: Orlen