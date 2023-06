Mark Zuckerberg i Elon Musk stoczą pojedynek w oktagonie

Takie tam zabawy miliarderów.



Mark Zuckerberg jest gotów, by zawalczyć w oktagonie z Elonem Muskiem – tak wynika z opublikowanego przez niego wpisu. Podana została już nawet ewentualna lokalizacja pojedynku i wiele wskazuje na to, że miliarderzy nie żartują. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane, lecz jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to bez wątpienia będziemy mieli do czynienia z show przebijającym wszelkie granice absurdu. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Mark Zuckerberg vs Elon Musk - serio



Kapitalizm wyhodował obrzydliwie bogatych ludzi, których stać na realizację praktycznie wszystkich zachcianek. Nie trzeba zresztą daleko szukać, bowiem wciąż nie znalazła się załoga łodzi podwodnej chcącej ujrzeć wrak Titanica – po kilku dniach nadal nie ma z tymi ludźmi kontaktu. Teraz zerknijmy w stronę nieco zabawniejszej sytuacji, gdyż trudno przejść obok niej obojętnie. O co dokładnie chodzi z tytułowym konfliktem?



Wszystko zaczęło się od Elona Muska, który zaczął drwić z Marka Zuckerberga – głównie poprzez publikację postów o charakterze seksualnym. Miała to być odpowiedź na słowa miliardera mającego stwierdzić w ostatnim wywiadzie z Lexem Fridmanem, że marzy mu się Twitter posiadający miliard aktywnych użytkowników. Kluczem do uzyskania tak pokaźnej społeczności miałaby być natomiast kadra potrafiąca rozsądnie zarządzać platformą. Mówimy więc o pewnej uszczypliwości wobec byłego CEO serwisu.





I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Nie minęło długo czasu, a Elon Musk dał znać, że byłby gotowy na walkę w klatce z szefem firmy Meta – ten nie zignorował propozycji, o nie. Zamiast temu opublikował zrzut ekranu wpisu miliardera wraz z podpisem „wyślij mi lokalizację”. Rzeczniczka korporacji dała znać redakcji The Verge, że całej sprawy nie należy traktować jako żart.



Źródło: Instagram (via The Verge)



Musk w odpowiedzi opublikował lakoniczny post o treści „Vegas Octagon”. Na rozwój sytuacji należy czekać, lecz pojedynek miliarderów w oktagonie bez wątpienia byłby wydarzeniem absurdalnym, ciekawym i zabawnym. Warto bowiem zaznaczyć, iż biznesmeni mają na swoim koncie doświadczenie jeśli chodzi o walki.





Vegas Octagon — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Elon podobno brał udział w prawdziwych ostrych walkach ulicznych, natomiast Zuckerberg aktywnie trenuje MMA oraz Jiu-Jitsu, o czym regularnie daje znać na Facebooku. Osobiście czekam na to widowisko i mam nadzieję, że dojdzie do skutku.



Choć wiadomo jak to jest z obietnicami tego typu person.



