Pożar w sklepie z elektrykami. Nie żyją 4 osoby

Baterie litowo-jonowe znowu w akcji.

Pożar w sklepie z rowerami elektrycznymi

"Jest jasne, że tragedia była spowodowana zapłonem akumulatorów litowo-jonowych i rowerów elektrycznych. Ta lokalizacja jest znana straży pożarnej, wcześniej pisaliśmy o naruszeniach w tej lokalizacji - wcześniej przeprowadzaliśmy kontrolę w tej placówce"

Sklep nie był bez winy

Jak uniknąć pożarów baterii?

Podwyższone temperatury mogą przyspieszyć degradację prawie każdego elementu baterii i mogą prowadzić do poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym pożaru lub wybuchu"

Najgłośniej w sieci robi się o pożarach samochodów elektrycznych , ale inne pojazdy zasilane bateriami również mają tendencję do zapłonów, które są finalnie opłakane w skutkach. Wybuch hulajnogi elektrycznej w Warszawie uszkodził blok w 2022 roku, a wyniku pożaru roweru elektrycznego w Nowym Jorku zginęło dwoje dzieci . Teraz w pożarze sklepu z rowerami elektrycznymi śmierć poniosły cztery osoby.Rosnąca popularność i sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym, zasilanych bateriami, niesie ze sobą zupełnie nowe wyzwania nie tylko dla strażaków, ale m.in. dla architektów, czy nawet producentów środków gaśniczych. Dotyczy to nawet z pozoru niewielkich urządzeń transportu osobistego, jak e-rowery i e-hulajnogi. W wyniku pożaru sklepu z tymi urządzeniami na Manhattanie w Nowym Jorku zginęły cztery osoby.– powiedziała komisarz Laura Kavanagh.Kavanagh nazwała baterie litowo-jonowe niewiarygodnie śmiercionośnymi, ponieważ podczas ich zapłonu powstaje tak dużo ognia, że po prostu nie da się go szybko ugasić.Łącznie z wtorkowym pożarem w 2023 roku w Nowym Jorku było 108 tego rodzaju zdarzeń wywołanych przez różne e-pojazdy i 13 ofiar, których śmierć powiązano z zapłonem baterii litowo-jonowych.Szef straży pożarnej Dan Flynn powiedział, że w sierpniu funkcjonariusze straży pożarnej skontrolowali sklep i orzekli o naruszeniach związanych z okablowaniem, ładowaniem akumulatorów i zbyt liczbą akumulatorów w placówce. Właściciele sklepu zostali uznani winnymi naruszeń i ukarani grzywną. Ponowna inspekcja nieruchomości była zaplanowana po wydaniu wyroku skazującego, ale ta nie odbyła się do momentu tragedii. Właścicieli tego samego sklepu karano już w 2021 roku.Wygląda na to, że winna była tu nie tyle technologia, co poważne zaniedbania ze strony człowieka.– podają naukowcy. Jeśli laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie zasilane baterią jest zauważalnie gorące podczas ładowania, odłącz go od sieci. Minimalizuj też narażanie sprzętu na niskie (!) temperatury, zwłaszcza podczas ładowania.Źródło: CNN, zdj. tyt. fragment nagrania z pożaru innego sklepu z e-rowerami w USA