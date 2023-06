Pizzeria Domino's dostarczyła pizzę odrzutowym kombinezonem

Pomysł ciekawy, ale mało praktyczny.

Nietypowy sposób na dostawę pizzy

Pomysł, który miał sens tylko z punktu widzenia marketingu

Dzisiaj, 21 czerwca, w pobliżu wsi Pilton w hrabstwie Somerset w Anglii rozpoczęła się kolejna edycja jednego z największych na świecie festiwali muzycznych –. W ramach tego festiwalu można wziąć udział w wielu koncertach znanych zespołów i artystów, ale to nie jego jedyna atrakcja.Jak się okazuje, w ramach tegorocznego festiwalu sieć pizzeriipostanowiła przetestować nietypowy środek transportu do dostarczania festiwalowiczom swoich drożdżowych placków. Jako pierwsza firma na świecie, z okazji Glastonbury Festival, Domino’s Pizza dostarczyła pizze z pomocą…Aby dostarczać pizze odrzutowym kombinezonem, Domino’s Pizza nawiązała współpracę z firmą. To właśnie ona stworzyła odrzutowy kombinezon, czyli tak zwanyJak wskazuje nazwa, Jet Suit to wyposażony w silniki odrzutowe kombinezon, który umożliwia użytkownikowi przemieszczanie się z miejsca na miejsce, w tym te trudno dostępne. W przeszłości testowały go brytyjskie służby ratownicze czy piechota morska Wielkiej Brytanii, ale nie wiem czy ktoś wyobrażał sobie, że ten będzie wykorzystywany do dostarczania żywności.W sieci pojawiło się nagranie wideo z jednej z dostaw pizzy na teren Glastonbury Festival. Na filmie operator odrzutowego kombinezonu odebrał pizze z pobliskiej pizzerii Domino’s, włożył je do pojemnika zamontowanego za jego głową, po czym odleciał na festiwal i dostarczył pizze komu trzeba.Przeprowadzone przeze mnie internetowe śledztwo pokazało, że wspomnianym operatorem odrzutowego kombinezonu był pilot pracujący dla Gravity Industries, czyli. Oczywiste jest, że zwykły, przeciętny dostawca pizzy nie byłby w stanie z kombinezonu skorzystać, a tym bardziej bez odpowiedniego przeszkolenia.Mówiąc o pobliskiej pizzerii Domino’s, miałam na myśli najbliższą pizzerię w okolicy. Wideo sugeruje, że pizza dostarczona z użyciem kombinezonu pochodziła z pizzerii w Glastonbury, zlokalizowanej przy Unit 3 Wirral Park Rd. Pizzeria ta znajduje się około 8 kilometrów od najbliższego pola namiotowego festiwalu. Jako że kombinezon może lecieć maksymalnie przez 8 minut z prędkością do 60 kilometrów na godzinę, możliwe jest że pilot faktycznie doleciał na teren festiwalu „na jednym tankowaniu”. Z pewnością nie mógłby on jednak wrócić do pizzerii, lecąc.Wideo opublikowane przez Domino’s Pizza to niewątpliwie sprytny sposób na promocję marki. Prawdopodobne kulisy nagrania tego materiału pokazują jednak, że odrzutowy kombinezon nie jest najlepszym środkiem transportu do dostarczania pizzy. Jego mały zasięg sprawia, że w tym zastosowaniu jest po prostu niepraktyczny. Może i można ominąć nim korki, albo dostać się do trudniej dostępnych miejsc, ale jakim kosztem.Wątpię, by w przyszłości odrzutowe kombinezony były powszechnie wykorzystywane do dostarczania pizzy. Podejrzewam, że prędzej drony będą na poważnie używane w tym biznesie.Źródło: Daily Mail , fot. tyt. Domino’s Pizza