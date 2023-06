Terminal płatniczy w smartfonie. Nowość dla firm w Plusie

Plus, jako pierwszy operator na polskim rynku, wprowadza dla swoich klientów prowadzących działalność gospodarczą specjalną ofertę, która z pewnością może ułatwić prowadzenie biznesu. Firmy, które skorzystają z usługi będą mogły przyjmować płatności bezgotówkowe na smartfonach oraz tabletach z systemem Android. Partnerem rozwiązania jest firma Wordline.



Worldline Tap on Mobile czyli terminal aplikacyjny

Jak informuje Plus, Worldline Tap on Mobile to terminal aplikacyjny, który można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android, wyposażonym w NFC oraz dostęp do internetu.



W ten sposób, z urządzenia można korzystać, jak z terminala płatniczego, do akceptacji transakcji zbliżeniowych, realizowanych zarówno kartami płatniczymi, jak i mobilnymi portfelami. Co ważne, nie trzeba już posiadać dodatkowego urządzenia, wystarczy telefon z aplikacją pobraną ze sklepu Google Play, aby przedsiębiorca mógł przyjmować płatności w dowolnym miejscu, bez konieczności posiadania oddzielnego terminala POS.



Bezpieczeństwo przyjmowanych płatności przez Wordline Tap on Mobile zostało potwierdzone certyfikatami organizacji płatniczych, w tym Mastercard i VISA.



Plus, jako pierwszy operator na polskim rynku, wprowadza dla swoich klientów prowadzących działalność gospodarczą specjalną ofertę, która z pewnością może ułatwić prowadzenie biznesu. Firmy, które skorzystają z usługi będą mogły przyjmować płatności bezgotówkowe na smartfonach oraz tabletach z systemem Android. Partnerem rozwiązania jest firma Wordline.Jak informuje Plus,to terminal aplikacyjny, który można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android, wyposażonym w NFC oraz dostęp do internetu.W ten sposób, z urządzenia można korzystać, jak z terminala płatniczego, do akceptacji transakcji zbliżeniowych, realizowanych zarówno kartami płatniczymi, jak i mobilnymi portfelami. Co ważne, nie trzeba już posiadać dodatkowego urządzenia, wystarczy telefon z aplikacją pobraną ze sklepu Google Play, aby przedsiębiorca mógł przyjmować płatności w dowolnym miejscu, bez konieczności posiadania oddzielnego terminala POS.Bezpieczeństwo przyjmowanych płatności przez Wordline Tap on Mobile zostało potwierdzone certyfikatami organizacji płatniczych, w tym

Aplikacja Worldline Tap On Mobile / foto. Plus



Ile kosztuje terminal płatniczy w smartfonie? Aplikacja jest dostępna dla klientów biznesowych sieci Plus z segmentu małych firm w specjalnej ofercie – 0 zł za aplikację przez pierwsze 12 miesięcy. Dodatkowo, klienci spełniający określone kryteria programu Polska Bezgotówkowa, mogą otrzymać: 0 zł za aplikację również w drugim roku, 0 zł prowizji za transakcje przez pierwsze 12 miesięcy (do wysokości 100 tys. PLN obrotu).



Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. W Programie mogą wziąć udział również sieci handlowo-usługowe lub franczyzobiorcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystali z terminala płatniczego dostarczonego przez franczyzodawcę lub inny podmiot.



Źródło: materiały prasowe Plus