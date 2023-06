Bugatti Chiron wjechał w drabinę na autostradzie. Kuriozalne nagranie

Nietuzinkowa historia z Gumball 3000.



Nie często na ulicach widzi się samochody marki Bugatti. Dostęp do tych niezwykle drogich supersamochodów mają jedynie wybrani, a auta są produkowane w limitowanych seriach. Jeden z takich pojazdów, Bugatti Chiron napędzany turbodoładowanym silnikiem W16 o pojemności 8 litrów i generujący moc 1500 koni mechanicznych, brał właśnie udział w nietypowej kolizji. Prowadzony przez jednego z uczestników imprezy o nazwie Gumball 3000 wjechał na... drabinę. Drabinę na autostradzie.



Bugatti Chiron najechało na drabinę

Ceny Bugatti Chiron z drugiej ręki wahają się w granicach 16-19 milionów złotych. Nie jest to tanie auto i tanie nie są również dedykowane mu części zamienne. Do kuriozalnej kolizji doszło na trasie rajdu Gumball 3000 w Niemczech. Francuz siedzący za kierownicą egzotycznego auta w pewnym momencie najechał na... drabinę. Drabina ta chwilę wcześniej odpadła z pojazdu, do którego była nieprawidłowo przymocowana.



Na szczęście obyło się bez ofiar, a trzeba jasno sobie powiedzieć, że leżący na autostradzie przedmiot mógł wywołać nie lada zamieszanie. Kierowca Bugatti Chirona po prostu najechał na drabinę, uszkadzając przy tym zderzak. Gdyby zdecydował się na ostry manewr wyminięcia, mógłby wjechać w innego uczestnika ruchu lub po prostu wpaść w poślizg, doprowadzając przy tym do o wiele większych strat materialnych.



Jeśli wierzyć poszkodowanemu, koszt naprawy zderzaka w Bugatti Chiron wyniesie co najmniej 15000 euro, co stanowi równowartość ok. 66500 złotych. Pierwotnie youtuber podawał, że kraksa będzie kosztowała go nawet 300 000 euro, czyli ok. 1,3 miliona złotych. Nie wiadomo, czy uda się namierzyć sprawcę kolizji, czy szkodą będzie musiała pokryć polisa poszkodowanego.







Bugatti Chiron - osiągi

Bugatti Chiron to drugi produkcyjny model reaktywowanego w 1998 roku Bugatti, zaprezentowany w 2016 roku na targach Geneva Motor Show. Pojazd o masie 1996 kilogramów ma napęd AWD i przyspieszenie od 0 do 100 km/h na poziomie zaledwie 2,4 sekundy. Moc 1500 KM generują aż 4 turbosprężarki, pozwalające rozpędzić się Chironowi od 0 do 200 km/h w czasie zaledwie 6,5 sekundy. Podstawowy wariant Chirona rozpędza się do elektronicznie ograniczonej prędkości 420 km/h.



Źródło: YouTube