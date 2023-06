Revolut chce być luksusowy. Nowy plan Ultra dla najbardziej wymagających

Platynowa karta od Revolut

Oferta planów taryfowych w aplikacji finansowej Revolut stała się właśnie jeszcze bogatsza. Nowy plan Ultra ogłoszono jako ekskluzywną propozycję członkowska dla osób zamożnych, które lubią sięgać po luksusowe doświadczenia i usługi.Wygląda na to, że zainteresowanie nową ofertą jest naprawdę duże - Revolut podaje, że ponad 430 tysięcy klientów, w tym ponad 15 tysięcy w Polsce, zapisało się na listę osób oczekujących na premierę planu Ultra. W najbliższych dniach pierwsi klienci z listy otrzymają zaproszenia do aktywowania planu i zamówienia karty.Karty Revolut Ultra posiadają wyłącznie logo. Klienci z listy osób oczekujących, którzy wybiorą płatność za rok z góry w wysokości, otrzymają dodatkowo 5% cashbacku za zakupy w pierwszym miesiącu po wykupieniu planu (do równowartości miesięcznej opłaty za plan).Plan Ultra obejmuje ponadto ubezpieczenie zakupów - od kradzieży lub uszkodzenia, do kwoty 10 tys. € rocznie przez okres roku od zakupu, ubezpieczenie biletów - na wypadek odwołania imprezy, do kwoty 5 tys. €, oraz ubezpieczenie zwrotu zakupów - w razie rezygnacji, do kwoty 600 €, przez 90 dni od zakupu (obowiązują warunki ubezpieczenia).Klienci planu Ultra mają do swojej dyspozycji ponad 1400 saloników lotniskowych na świecie (bez opłat), w tym poczęstunek, napoje i obsługę (DragonPass).Pakiet obejmuje ubezpieczenie medyczne i dentystyczne podczas podróży, w tym sporty zimowe. Ubezpieczenie podróżne zawiera także ochronę wynajmowanego samochodu, zgubionego lub uszkodzonego bagażu, opóźnionych lotów i odpowiedzialności cywilnej (obowiązują warunki ubezpieczenia).Ponadto, klienci Ultra rezerwujący noclegi z Revolut Stays (funkcja do wyszukiwania hoteli i apartamentów), mogą otrzymać do 10% natychmiastowego cashbacku.Klienci Ultra skorzystają również z obniżonych opłat za handel kryptowalutami (do 0,49% za transakcję vs. 1,99% w planie Standard, uwaga: ryzyko utraty kapitału, konieczność opłacenia podatków) oraz oprocentowanych kont oszczędnościowych z codzienną wypłatą odsetek - w Wielkiej Brytanii 3% w skali roku dla GBP i 3,45% dla USD oraz - w Polsce 5% w skali roku dla PLN.Pozostałe korzyści: karta pokryta warstwą platyny, support 24/7 z opcją call-back rozmowy z konsultantem (po angielsku), nielimitowane przelewy międzynarodowe bez opłat za transfer, dostęp do subskrypcji m.in. Financial Times, ClassPass, WeWork, NordVPN (i wielu innych).Cena planu Ultra przy płatności za rok z góry to 2520 zł, szczegóły znajdziecie w cenniku Revolut