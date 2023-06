Major Suchodolski nie żyje. Zaskakująca i tragiczna przyczyna śmierci

Wiadomość z ostatniej chwili.



Wojciech „Major” Suchodolski nie żyje – taką informację podały osoby zarządzające kanałem popularnego twórcy należącego do uniwersum Szkolna 17. Szczegóły śmierci nie są jeszcze znane, natomiast według wiarygodnego źródła doszło do popełnienia samobójstwa, co jest niezwykle zaskakującym obrotem sprawy. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Nie żyje Wojciech „Major” Suchodolski



Źródło: YouTube



Na oficjalnym kanale Majora pojawiła się informacja o śmierci mężczyzny. Jeden z byłych redaktorów uniwersum Szkolna 17 zamieścił ponadto wpis, gdzie możemy przeczytać o domniemanej przyczynie zgonu. Wojciech miał popełnić samobójstwo, do czego doprowadziła nieustanna kontrola przez właściciela aktualnego mieszkania oraz kilka innych wydarzeń.



To koniec pewnej ery polskiego internetu.



Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji



