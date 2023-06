Ta internetowa mapa pokazuje Polskę w 2050 roku. To przerażająca wizja

Smutny obraz zmian.



ArcGIS Living Atlas of the World to jedna z ciekawszych map interaktywnych opublikowanych w Internecie. Firma Esri rozbudowała ją jakiś czas temu o wyniki pozyskane w ramach projektu 2050 Global Land Cover Map, prowadzonego wspólnie z amerykańskim instytutem Clark Labs. Na podstawie danych satelitarnych od Europejskiej Agencji Kosmicznej z roku 2010 i roku 2018, przygotowanych w ramach Climate Change Initiative, stworzono fenomenalną wizualizację tego, jak może wyglądać pokrycie terenu całego świata w 2050 roku. Wieści są niepokojące.





Mapa świata w 2050 roku



Jak będzie wyglądał świat w przyszłości? Tego na 100 procent nie wie nikt, ale każda jedna wizja jest raczej negatywna. Pustynnienie coraz większych obszarów, towarzyszące temu topnienie lodowców oraz podnoszenie się poziomów mórz i oceanów, prowadzące do zalewania coraz większych połaci ziemi. Przyszłość ludzkości nie rysuje się różowo i tak też prezentuje się ona na omawianej tu mapie.



Na trzech warstwach analitycznych w rozdzielczości 300 metrów zaprezentowano przewidywane pokrycie terenu w 2050 roku, zmiany pokrycia w stosunku do czasów obecnych oraz stopień wrażliwości terenu na zmiany pokrycia. Najbardziej zainteresuje Was zapewne obszar naszego kraju, Polski. Cóż, będziemy mieli do czynienia z redukcją obszarów zielonych na rzecz zarówno pól uprawnych, jak i terenów pozbawionych roślinności. Widać to znakomicie zwłaszcza na wybrzeżu, choć podobnie jest też w Polsce Centralnej i innych regionach.



Na ciemnozielono oznaczono lasy iglaste i zimozielone, jasnozielony kolor to tereny z przewagą lasów liściastych, różowy to tereny z przewagą pół uprawnych, beżowy teren to brak roślinności. Kolorem czerwonym oznaczono tereny zurbanizowane lub pokryte sztuczną powierzchnią.





Wybrzeże Polski w 2018 roku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu





Wybrzeże Polski w 2050 roku. Uwagę zwraca większa ilość terenów zurbanizowanych, pozbawionych roślinności i uprawnych. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu





Zagrożony cały świat, nie tylko Polska





Podobny trend utrzyma się zdaniem naukowców na całym świecie - wszystko wskazuje na to, że natura coraz mocniej będzie uginać się pod działaniami człowieka, a obszary prawdziwie dziewicze znikną z czasem z powierzchni planety, o ile nie zostaną otoczone ochroną.



Każdy z Was patrząc na mapę swojego regionu z pewnością wyciągnie odpowiednie wnioski samodzielnie.



Wszystkie mapy dostępne są zarówno online na interaktywnych mapach Living Atlas of the World, jak i w formacie GeoTIFF, po uprzednim pobraniu. Udostępniane są na darmowej licencji Creative Commons.



Źródło: Esri