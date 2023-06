Kick zapłaci xQc 408 mln złotych za klikanie w komputer. W sprawie zaskakuje co innego

Streamer nieźle się obłowi.



Znani influencerzy są w stanie niemal w pojedynkę decydować o popularności platform streamingowych. Doskonałym przykładem był swego czasu Ninja, który jak magnes przyciągał nowych użytkowników na Twitcha, ciesząc się przy tym wielomilionową widownią. Co ciekawe, gdy za bajońskie pieniądze od Microsoftu przeszedł na platformę Mixer, ta... zakończyła swoją działalność niecały rok później, a kariera mężczyzny znalazła się na równi pochyłej. Teraz absurdalną kwotę za dołączenie na pokład Kick dostanie xQc. We wszystkim tym jest jeden zaskakujący szczegół.





xQc dołączy do Kick za 100 milionów dolarów



xQc, znany też pod poprzednim pseudonimem xQcOW to kanadyjski streamer z Twitcha, będący byłym już zawodowym graczem Overwatch. Félix Lengyel podpisał właśnie dwuletni kontrakt z konkurującą z Twitchem platformą Kick i - co najzabawniejsze - nie jest to kontrakt ekskluzywny. Mężczyzna nadal może transmitować swoje poczynania u konkurencji, gdziekolwiek. Umowa opiewająca na 70 milionów dolarów wraz z dodatkami może pozwolić mu na zarobki rzędu... 100 milionów dolarów, czyli ok. 408 milionów złotych.



"Kick pozwala mi próbować robić rzeczy, których wcześniej nie byłem w stanie robić" - stwierdził xQc. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że chodzi głównie o te 70 milionów dolarów, które zasili jego portfel, a nie możliwości, jakie daje platforma. "Jestem bardzo podekscytowany, że mogę skorzystać z tej okazji i skorzystać z niej w nowych, kreatywnych i świeżych pomysłach w nadchodzących latach."





Kick wciąż walczy o zainteresowanie

Agent xQc, Ryan Morrison, powiedział w rozmowie z PC Gamer, że jego zdaniem umowa streamera z Kickiem jest jedną z 25 najlepszych ofert dla talentów wszechczasów, w tym także sportowych. W końcu e-sport to też sport.



Kick jest obecnie znacznie mniejszym serwisem niż Twitch, ale oferuje znacznie lepszą stawki. Podczas gdy Twitch pobiera 50% prowizji od większości streamerów - choć ostatnio w przypadku najlepszych obniżono ten poziom do 30% - Kick pobiera tylko 5%. Kick jest też znacznie bardziej liberalny jeśli chodzi o publikowane treści. Przykładowo, Twitch zabrania transmisji związanych z hazardem, a Kick ma całą poświęconą mu kategorię.



W nieco ponad godzinę po ogłoszeniu swojej obecności w Kick, kanał xQc na platformie miał już ponad 50 000 obserwujących.



Źródło: NYT