Dzieci z goglami na głowie. Tego chce Mark Zuckerberg

Naturalny rozwój czy smutna rzeczywistość?



Meta już niedługo zmniejszy limit wiekowy jeśli chodzi o korzystanie z najpopularniejszych zestawów mieszanej rzeczywistości. Dzieci więc bez problemu będą mogły założyć gogle na głowę i zanurzyć się w cyfrowym świecie. Korporacja twierdzi bowiem, że jej urządzenia oferują szeroki wachlarz „wciągających i edukacyjnych gier/aplikacji”, więc nie ma przeciwskazań, by ograniczać dostęp do dynamicznie rozwijającej się technologii. Zerknijmy na tę sprawę nieco bliżej.





Meta pozwoli dzieciom korzystać z headsetów AR/VR



Nie tak dawno doczekaliśmy się kilku interesujących ogłoszeń dotyczących gogli AR/VR – najgłośniejszym z nich była rzecz jasna prezentacja Apple Vision Pro, urządzenia mającego zrewolucjonizować branżę. Nieco wcześniej ogłoszono natomiast Meta Quest 3, czyli wciąż atrakcyjny cenowo Headset skierowany do szerszego grona odbiorców. Pojawiło się wtedy mnóstwo zwiastunów zmierzających na ten sprzęt gier, które wpadły w oko także młodszym konsumentom. Teraz koncern wyciągnął do nich rękę.



Na jego oficjalnym blogu pojawił się wpis dotyczący nowego systemu kont skierowanych do 10-, 11- oraz 12-latków. Rodzice otrzymają możliwość zarządzania profilem dziecka oraz kontrolowania tego, co ich pociecha pobiera. Nie zabraknie opcji ustalenia limitów czasowych czy blokowania wybranych aplikacji. Warto przy okazji przypomnieć, iż do tej pory nie istniała możliwość założenia profilu internaucie poniżej 13 roku życia. Mówimy więc o znaczącym poluzowaniu obowiązujących przez dłuższy czas limitów.



Źródło: Meta



W głowach wielu ludzi z pewnością pojawiło się pytanie odnośnie do kwestii bezpieczeństwa. Jak możemy wyczytać:



Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o 10-, 11- i 12-latkach za pośrednictwem naszych produktów Meta Quest, aby zapewnić wrażenia dostosowane do wieku. Nie kierujemy reklam do tej grupy wiekowej. Rodzice będą mogli również wybrać, czy dane ich dziecka mają być wykorzystywane do ulepszania doświadczeń, a także będą mogli usunąć konto swojego dziecka, w tym wszystkie powiązane z nim dane.



Dane będą więc zbierane, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Rzecz jasna to wciąż rodzic decyduje, czy jego 10-letnie dziecko będzie mogło korzystać z zestawu AR/VR, sam Mark Zuckerberg nie jest przecież w stanie zmusić opiekunów do wydania kilkuset dolarów na gogle założenia ich siłą na głowę. Mówimy tu jednak o dosyć wymownym sygnale sugerującym, że tego typu urządzenia są bezpieczne nawet dla najmłodszych osób.



To oczywiście kwestia wielce dyskusyjna, zwłaszcza w odniesieniu do technologii niejako mającej na celu przeniesienie użytkownika do innego świata.



Źródło: Meta, TechCrunch / Zdjęcie otwierające: pexels.com (@julia-m-cameron)