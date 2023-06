Streamerka przeżyła koszmar. Widz przyjechał pod dom i spalił jej samochód

Wstrząsająca opowieść influencerki.



Popularna streamerka przekonała się niedawno, że sława może negatywnie wpłynąć na życie. Gdy kobieta była poza domem, jeden z widzów postanowił przyjechać pod jej dom oraz podpalić znajdujący się tam samochód. Mama influencerki szybko zadzwoniła po odpowiednie służby i dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej nie odnotowano wielu dodatkowych szkód. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, gdyż wygląda na niezwykle poważną.





Popularna twórczyni padła ofiarą prześladowcy



Niezwykle irytuje mnie, gdy ludzie kpią z osób tworzących nieambitne treści i zarabiających z tego tytułu pieniądze. Tego typu działalności nie można porównywać ze standardowymi zawodami fizycznymi, bo faktycznie mamy wtedy do czynienia z absurdalnym obrazem. Praca w internecie również wymaga wielu poświęceń i może okazać się przytłaczająca bądź trudna. Jednym z często nieprzewidywalnych aspektów jest szeroko rozumiana popularność.



Istnieją dziwne osoby, które zrobią wszystko, by odkryć miejsce zamieszkania danego twórcy internetowego - gdy im się to uda, to są nawet w stanie popełnić przestępstwo. Kylee Carter to streamerka publikująca materiały głównie na platformie Twitch – znana jest tam jako justfoxii. 25-latkę obserwuje niemalże 600 tysięcy osób, które regularnie śledzą jej rozgrywki w Fortnite’a bądź CS:GO.



Teraz influncerka podzieliła się szczegółami podpalenia, do którego doszło w połowie maja. Od tamtego momentu Kylee ucichła na platformach społecznościowych i dopiero teraz zdecydowała się na przerwanie milczenia. Opublikowała film, gdzie opowiada o zdarzeniu – zamieściła również nagranie z monitoringu. Widać na nim mężczyznę wzniecającego pożar. Ten szybko objął całą maskę samochodu oraz rozprzestrzenił się na sąsiednie ogrodzenie i dom. Twórczyni znajdowała się wtedy poza domem, lecz na miejscu była jej mama, która natychmiast zadzwoniła po straż pożarną.







Przedstawiciele służb przyjechali po niespełna 10 minutach i zareagowali bardzo szybko. Dzięki nagraniu z monitoringu oraz dokładnym opisie sprawcy udało się schwytać 28-letniego mężczyznę, który od pewnego czasu prześladował streamerkę. Farhan Jami został aresztowany w pobliżu zdarzenia, niedaleko znajdowały się również przedmioty pasujące do sprawy.



Kylee przyznaje, że przez osiem lat działalności nie doświadczyła jeszcze czegoś takiego. Jest jej trudno wrócić do nagrywania, ponieważ nie może przewidzieć czy ktoś nie postanowi wykonać podobnego kroku w przyszłości. Na razie trzeba czekać na finał sprawy – sprawca obecnie znajduje się w areszcie i czeka na rozprawę sądową. Może wyjść jednak za kaucją, która wynosi 300 000 dolarów amerykańskich.



Tego typu zdarzenia są dosyć rzadkie, ale wciąż stanowią część życia osób influencerskich – zwłaszcza kobiet. Przemoc cyfrowa to codzienność i niekiedy wymyka się ona spod kontroli, co doprowadza do tak chorych aktów, jak ten opisany wyżej.



