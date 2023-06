Najlepsze aplikacje i gadżety, które pomogą mężczyźnie w poprawie zdrowia

Każdego roku w czerwcu ma miejsce tak zwany Międzynarodowy Tydzień Zdrowia Mężczyzn – obchodzony, by zwrócić uwagę na problemy zdrowotne dotykające mężczyzn na całym świecie i zachęcić mężczyzn do tego, aby ci przykładali do kwestii dbania o swoje zdrowie większą wagę, na przykład badając się w kierunku wykrycia potencjalnie groźnych chorób. Badania to jednak nie wszystko. Dzisiaj istnieje mnóstwo przeróżnych rozwiązań, które każdy mężczyzna może wykorzystać, by poprawić swoje zdrowie.



Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Zdrowia Mężczyzn, trwającego od 12 do 18 czerwca, przygotowaliśmy całą listę przydatnych aplikacji mobilnych i gadżetów, które wspólnie pozwalają mężczyznom zadbać o swoje zdrowie w bardzo szerokim zakresie. Mowa o aplikacjach i urządzeniach, które ułatwiają walkę z nałogiem oraz dbanie o kondycję fizyczną, umożliwiają planowanie oraz monitorowanie swojej diety, a nawet pozwalają zatroszczyć się o swoje zdrowie psychiczne i nie tylko.





Aplikacje, które wszechstronnie Cię wspomogą

Ćwiczenia w domu – dla poprawy kondycji







Regularnie podejmowana aktywność fizyczna nie tylko zwiększa wydolność organizmu, ale też poprawia nastrój, pomaga w profilaktyce i opóźnianiu wielu chorób takich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia, a także pozytywnie wpływa na jakość snu. Nie każdy jednak lubi bieganie czy jazdę na rowerze. Nie dla każdego jest też siłownia. Ćwiczyć można jednak również w domu i to bez żadnego sprzętu. Aplikacja Ćwiczenia w domu zawiera zestawy ćwiczeń dla wszystkich głównych grup mięśniowych, które wykonasz właśnie bez żadnego sprzętu i trenera. Znajdziesz w niej nawet animacje i filmy, dzięki którym upewnisz się, że wykonujesz ćwiczenia poprawnie. Co najlepsze, po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań aplikacja stworzy plan treningowy stricte dla Ciebie.



Ćwiczenia w domu – pobierz





Rzuć Palenie! – aplikacja wspomagająca walkę z nałogiem







Palenie to nałóg, który zbiera ogromne żniwo, zwłaszcza wśród mężczyzn, jako że papierosy pali około cztery razy więcej mężczyzn niż kobiet. Palenie jest jednym z czynników ryzyka raka prostaty, raka nerki i raka pęcherza, a także przyczynia się w przypadku tych chorób do gorszego rokowania. Dlatego jeśli palisz, powinieneś zdecydowanie palenie rzucić. Ułatwi Ci to aplikacja Rzuć Palenie!, która umożliwia śledzenie Twoich postępów, a także jest w stanie Cię inspirować, informując Cię o korzyściach z rzucania. Pozwala ona nawet tworzyć własne postanowienia i nagradzać ich spełnienie w wybrany sposób.



Rzuć Palenie! – pobierz





Amaha: self-care – bo nie tylko zdrowie fizyczne jest ważne







Obecnie bardzo głośno mówi się o tym, aby regularnie uprawiać aktywność fizyczną, unikać nałogów czy często się badać, a wciąż stosunkowo rzadko porusza się temat zdrowia psychicznego. Tymczasem, mniejsze lub większe problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają każdego i absolutnie nie jest to powód do wstydu. Aplikacja Amaha nie zastąpi terapeuty, ale w oparciu o ankietę oceni, co Cię trapi i przygotuje dla Ciebie plan, który pozwoli Ci zadbać w szczególności o zdrowie psychiczne. Będziesz mógł śledzić swoje cele, codziennie oceniać swój nastrój, a nawet rozmawiać z czatbotem, który podniesie Cię na duchu.



Amaha – pobierz





Sleep Cycle – by zadbać o lepszy sen







Sen jest istotną częścią życia, a jakość snu ogromnie wpływa na zdrowie. Dlatego warto zadbać i o nią. Na szczęście na swój smartfon możesz pobrać takie aplikacje jak Sleep Cycle. Sleep Cycle może stać się Twoim osobistym monitorem snu i inteligentnym budzikiem, ale nie tylko. Może on też bowiem pełnić funkcję rejestratora chrapania czy kalkulatora snu. Sleep Cycle zagwarantuje Ci szczegółowe raporty, podpowie Ci, jeżeli na Twój źle wypoczynek źle wpływa hałas oraz stworzy dla Ciebie specjalny przewodnik. Aplikacja zawiera też bibliotekę dźwięków, które ułatwią Ci zrelaksowanie się i zapewnią lepszy sen.



Sleep Cycle – pobierz





Fitatu – zaplanuj swoją dietę







Kolejny czynnik, który ma ogromny związek ze zdrowiem, to odżywianie. Warto jednak nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale zadbać o to, aby nasz organizm otrzymywał wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Fitatu to aplikacja, która pozwala nie tylko liczyć kalorie i monitorować ilości przyswajanych składników odżywczych, ale również planować posiłki i korzystać z całego szeregu przepisów wraz z instrukcjami i zdjęciami potraw. Potrafi ona nawet automatycznie obliczać zapotrzebowanie kaloryczne użytkownika z uwzględnieniem jego preferencji oraz wykonywanych aktywności fizycznych. Oferuje ona naprawdę sporo funkcji i prosty w obsłudze interfejs.



Fitatu – pobierz





Sprzęt, dzięki któremu poprawisz swoje zdrowie



Elektryczna szczoteczka do zębów

Smartwatch lub opaska sportowa

Technologia zamiast papierosa

„Rzucanie palenia jest łatwe, robiłem to tysiące razy”

Inteligentna waga

Air Fryer czyli Frytkownica beztłuszczowa

Tydzień, który warto adekwatnie uczcić

Prawidłowa higiena jamy ustnej przekłada się nie tylko na zdrowie zębów i dziąseł, ale całego organizmu. Ważne jest jednak nie tylko to, aby myć zęby kilka razy dziennie, ale też to, aby myć je efektywnie. Zdecydowanie wydajniej w czyszczeniu zębów z osadów niż tradycyjne szczoteczki do zębów sprawdzają się szczoteczki elektryczne, które ruchem obrotowym lub wymiatającym pozbywają się osadów z nawet najmniej dostępnych przestrzeni między zębowych. Ponadto wiele z nich posiada dodatkowe funkcje, takie jak wbudowany timer, który pozwala trzymać się zalecanego przez dentystów czasu szczotkowania. Na rynku dostępne są zarówno elektryczne szczoteczki soniczne, jak i szczoteczki z okrągłą obrotową główką. Możemy śmiało polecić szczoteczkę Oral-B iO 10 , którą niedawno testowaliśmy, ale w sieci znajdziesz też dla siebie znacznie tańsze, równie efektywne szczoteczki elektryczne.Jeżeli zamierzasz zabrać się za uprawianie aktywności fizycznej, smartwatch lub opaska sportowa to pierwszy gadżet, po który powinieneś sięgnąć. Będzie on nie tylko liczył kroki i mierzył twoje tętno, ale też pozwoli na rejestrowanie przeróżnych aktywności. Czym smartwatche różnią się z od sportowych opasek? No więc, smartwatche, takie jak Huawei Watch GT Runner z reguły bardziej przypominają tradycyjne zegarki, a także oferują więcej funkcji i zawierają wbudowany GPS. Opaski sportowe, takie jak Amazfit Band 7 , z reguły nie są tak zaawansowane, ale kosztują też mniej i spełniają najbardziej podstawowe potrzeby osoby aktywnej fizycznie.– to słynne powiedzenie Marka Twaina pokazuje, jak trudno jest rzucić nałóg palenia. W Polsce, według badań PAN, papierosy pali średnio co trzeci dorosły mężczyzna (30,8%). Największą trucizną dla palacza, ale też jego otoczenia (tzw. „palaczy biernych”) jest wdychanie papierosowego dymu, w którym unosi się ok. 7 tysięcy chemikaliów, w tym wiele toksyn i związków rakotwórczych. Choć to nikotyna uzależnia, to wdychanie dymu powoduje, że palacze chorują i umierają oni z powodu tego nałogu. Kilka lat temu pojawiły się jednak technologiczne alternatywy dla papierosów. W wielu krajach zostały już oficjalnie uznane za mniej szkodliwe od palenia. W Polsce jednak są nadal stosunkowo mało popularne wśród palaczy. Należą do nich e-papierosy, których używa u nas 4,8%, a także podgrzewacze tytoniu – tych używa 4%. Zamiast dymu wytwarzają aerozole z nikotyną, w których jest znacznie mniej szkodliwych i rakotwórczych substancji niż w dymie z papierosa. Dla palacza przesiadka z papierosa na takie urządzenia jest pozwala ograniczyć ilość trujących związków wdychanych do płuc. Jedno z takich urządzeńNiedawno doczekało się odświeżenia i jest dostępne w bardziej designerskiej wersji jako lil Solid Ez. Zachowano jednoczęściową formę urządzenia (jest zintegrowane z ładowarką) i nieco je „odchudzono” (waży 77,5 g). Dla tych, którzy nie planują rzucać nikotynowego nałogu, takie rozwiązania – choć nadal niezdrowe! – mogą pomóc ograniczyć szkodliwe skutki palenia tradycyjnych papierosów. Tylko tyle – i aż tyle.Inteligentna waga to urządzenie, które pozwoli Ci nie tylko monitorować Twoją masę ciała,ale także parametry, na które Twoja masa ciała się składa. Najważniejsze nie jest bowiem, czy Twoja sumaryczna masa mieści się w pewnych normach, a czy w tych normach mieści się zawartość tkanki tłuszczowej. Urządzenia takie jak Garmin Index S2 powiedzą Ci, w jakim stopniu Twoje ciało składa się z tłuszczu, mięśni, kości i wody, a na dodatek sparujesz je ze smartfonem, gdzie podejrzysz wszystkie dane i statystyki na ten temat.Istnieje wiele sposobów na to, aby gotować zdrowiej. Można na przykład gotować na parze, albo piec ulubione potrawy w piekarniku. Teraz można na dodatek korzystać też z tak zwanych frytkownic beztłuszczowych. Uzyskasz w nich efekty podobne to efektów, które gwarantują tradycyjne frytkownice, ale stosując znacznie, znacznie mniej tłuszczu – za sprawą gorącego powietrza. Będziesz mógł zatem cieszyć się dzięki nim pysznymi, niskotłuszczowymi, ale jednocześnie bardzo smacznymi daniami.



Istnieje wiele powiedzeń o zdrowiu – „Tylko w chorobie ceni się zdrowie”, „Sport to zdrowie”, „Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” i nie tylko. Każde z nich ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego nie patrz bezczynnie jak Twoje zdrowie przemija i z okazji Międzynarodowego Tygodnia Zdrowia Mężczyzn poczyń kroki w celu jego poprawy lub w celu zachowania go. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci powodzenia!



Fot. tyt. Unsplash/Alexander Redl