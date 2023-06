Body Leasing IT, czyli jak szybko pozyskiwać zasoby ludzkie w IT

Body Leasing w IT - jak to działa?

W związku z tym, iż stworzenie wykwalifikowanego zespołu specjalistów IT wymaga poniesienia bardzo wysokich kosztów oraz wiąże się z koniecznością prowadzenia żmudnego i długiego procesu rekrutacyjnego, wiele firm stawia na Body Leasing. Jest to koncepcja polegająca na tym, iż korzysta się ze wsparcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy są zapewniani przez firmę zewnętrzną. Body Leasing IT to niezwykle skuteczny i efektywny sposób na szybkie pozyskiwanie zasobów ludzkich. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.



Wysoki poziom konkurencji oraz dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze to ogromne wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa z różnych sektorów. Chcąc prowadzić jak najefektywniejszą działalność, przedsiębiorcy muszą ciąć koszty oraz wzmacniać wydajność poszczególnych działów.





Ogromne koszty wiążą się z utrzymywaniem własnego działu IT. Znalezienie wykwalifikowanej kadry specjalistów IT wiąże się z prowadzeniem bardzo długiego procesu rekrutacyjnego, a dodatkowo najlepsi fachowcy muszą być bardzo dobrze wynagradzani. Niestety, na to nie mogą sobie pozwolić małe i średnie firmy. Na szczęście, istnieje skuteczny sposób na skorzystanie ze wsparcia najlepszych programistów. Mowa tutaj oczywiście o Body Leasing w IT. Jest to określane jako tzw. outsourcing personalny - polega to na tym, iż firma wynajmuje specjalistów IT do wykonania poszczególnych zadań od profesjonalnej firmy zewnętrznej.





Jak wygląda Body Leasing IT w praktyce?



Body Leasing IT może przynieść przedsiębiorstwom wiele wymiernych korzyści, jednak do skorzystania z tej usługi trzeba się odpowiednio przygotować. Jak wygląda Body Leasing w praktyce? W pierwszej kolejności należy określić, w jakim zakresie potrzebujemy wsparcia ze strony zewnętrznej firmy.





Następnie należy skontaktować się z dostawcą usług IT oraz wynegocjować warunki umowy - chodzi tu oczywiście o wynagrodzenie, czas trwania umowy, dostępność pracowników itd. Następnie usługodawca kieruje do naszej firmy doświadczonych specjalistów, którzy mają wykonywać powierzone zadania. Co ważne, współpraca w takim zakresie wyróżnia się wysokim poziomem elastyczności - w razie potrzeby można renegocjować jej warunki i poprosić o większy zakres wsparcia bądź podjąć decyzję o zakończeniu współpracy.





Źródło: elements.envato.com

Jakie korzyści przynosi Body Leasing?



Body Leasing to rozwiązanie, które ma ogromną liczbę zalet. Mianowicie:





brak konieczności prowadzenia długotrwałej i kosztownej rekrutacji - wykwalifikowani specjaliści są gotowi do pracy w zasadzie od ręki,



dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów,



ogromna elastyczność - możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego firmy zewnętrznej w określonym czasie i zakresie, w zależności od aktualnego zapotrzebowania przedsiębiorstwa,



redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów IT,



możliwość skoncentrowania się na innych obszarach prowadzenia biznesu - organizacja korzystająca z Body Leasing może dynamiczniej rozwijać się w innych aspektach oraz przekazać kompetencje z obsługą IT wykwalifikowanym specjalistom, co zwiększa rentowność.

Kiedy w szczególności warto postawić na Body Leasing IT?



Body Leasing IT to szczególnie dobry wybór zwłaszcza wtedy, gdy firma planuje zrealizować duży projekt w stosunkowo krótkim czasie. Na taki wariant współpracy warto też postawić wtedy, gdy chcemy wykonać jednorazowe zadanie wymagające posiadania konkretnych umiejętności, których nie posiadają zatrudnieni pracownicy.





Body Leasing jest też doskonałym wyborem dla wszystkich firm, które nie chcą tracić czasu i pieniędzy na prowadzenie żmudnych procesów rekrutacyjnych i zatrudnianie pracowników. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zapotrzebowanie na specjalistów IT w dalszym ciągu jest bardzo wysokie, dlatego skompletowanie zespołu fachowców może być bardzo czasochłonnym i trudnym zadaniem.





Źródło: elements.envato.com





Body Leasing w Mindbox, czyli Talent Network



Jednym z najbardziej cenionych dostawców zasobów ludzkich w IT jest Mindbox. Firma ta oferuje model współpracy o nazwie Talent Network, czyli sieć talentów. Współpracuje ona z dziesiątkami znakomitych specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w branży. Stawiając na Body Leasing IT od Mindbox zyskujemy pewność, iż świadczone usługi będą na najwyższym poziomie.





