Friz z nietypowym konkursem. Można obstawiać wagę jego córki

Friz postanowił zorganizować nietypowy konkurs. Najpopularniejszy polski influencer wręczy pieniądze osobie, która zgadnie wagę jego nadchodzącej córki. Tego typu zabawa z obserwującymi ma rzecz jasna na celu zaktywizowanie społeczności, ale też budowanie zawartości wokół pociechy, co już zdążyło wzbudzić niemałe kontrowersje. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Twórcy internetowi prowadzą również normalne życie, co niekiedy jest pomijaną kwestią. Część osób decyduje się na posiadanie potomstwa, a do tego grona należą również ludzie publikujący treści w internecie. Przy okazji tego zagadnienia często pojawia się kwestia sharentingu, czyli praktyki polegającej na np. udostępnianiu wizerunku własnego dziecka. Tyczy się to również angażowania go we własną działalność internetową.



Dyskusje na ten temat są coraz głośniejsze, właśnie za sprawą par popularnych influencerów, które planują posiadanie syna/córki. Najpopularniejszym u nas przykładem jest Friz i Wersow – wpływowi twórcy już wkrótce przywitają nowego członka rodziny. Nie wykluczają zaangażowania go w życie publiczne – teraz natomiast organizowane są konkursy na to, ile dziecko będzie ważyć w dniu porodu.





Kto trafi tu w komentarzu wagę naszej córki gdy się urodzi dostaje ode mnie te liczbę ale w $PLN, powodzonka — Karol FRIZ Wiśniewski (@FRIZtoja) June 13, 2023

Karol Wiśniewski opublikował na Twitterze post, gdzie informuje o rozpoczęciu nietypowego konkursu. Jeśli ktoś trafi w komentarzu wagę córki (w gramach), to dostanie od Friza identyczną ilość pieniędzy w złotówkach. Nie da się ukryć, że to dosyć kusząca oferta – zwłaszcza że wystarczy napisać cztery cyfry mieszczące się w określonym przedziale. Mówimy więc o ograniczonej losowości.



Zainteresowanie akcją jest ogromne. Minęło kilkanaście godzin, a pod wpisem influencera widnieje już ponad 45 tys. komentarzy oraz 1,1 mln wyświetleń. Większość osób po prostu wpisuje liczbę, natomiast nie brakuje wpisów o żartobliwym zabarwieniu lub krytykujących tego typu praktyk.



To jeden z wielu konkursów organizowanych przez Friza i trudno oceniać jego zasadność. Mówimy tu o prostej i nikomu nieszkodzącej zabawie. Wszystko powinno być jednak organizowane z zachowaniem zdrowego rozsądku.



Oby influencer zdawał sobie z tego sprawę.



Źródło: Twitter (@FRIZtoja) / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu PEŁNE EMOCJI BABY SHOWER! na kanale YouTube (@wersow9644)